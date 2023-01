amici,-che-sfogo:-“un-incubo-che-non-auguro-a-nessuno”

Amici, il duro sfogo pubblicato sui social network: “Un incubo che non auguro a nessuno”, parole amarissime.

Nel corso delle ultime settimane uno dei talent show più seguiti di sempre, Amici di Maria De Filippi, è stato al centro di non poche polemiche.

Come ormai sappiamo, a pochi mesi dal serale la notte di Capodanno, un gruppo di allievi sarebbe rimasto coinvolto in una ‘bravata’ costata il posto all’interno della scuola ad alcuni concorrenti. Per quanto la produzione abbia deciso di non rendere note le immagini di quanto accaduto, sul web hanno iniziato a circolare varie teorie, fra cui la più accreditata quella della noce moscata. Ad ogni modo, a pagare le conseguenze più pesanti sono stati Tommy Dali, espulso dal programma per volere del professore di canto Rudy Zerbi e Valeria Mancini, la cantante allieva di Lorella Cuccarini, uscita dalla trasmissione dopo aver perso la sfida contro Cricca.

Amici di Maria De Filippi: il duro sfogo

Dopo quanto accaduto, non hanno tardato ad arrivare i commenti dei diretti interessati. In particolare, Valeria Mancini proprio qualche giorno fa ha pubblicato sui social network un video con uno sfogo davvero durissimo. “Ciao raga, credo possiate immaginare la mia tristezza e l’amarezza di questi giorni” ha esordito la cantante sul Tik Tok. “Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere” ha proseguito subito dopo. “La sfida era una delle possibilità e io l’accetto. Quello che non posso accettare è che io venga associata a delle supposizioni così gravi che nulla hanno a che fare con la mia persona” ha ribadito.

“Questo non dire ha dato modo alle persone di ipotizzare le peggiori cose. Dal mio canto avrei preferito che i video fossero stati mostrati e l’ho sperato, capisco anche la scelta di non farlo per la tutela dei minori, ma se i video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto” è andata avanti Valeria nel video. “Non sto qui a raccontare cosa sia successo, ma nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze. Volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto ed incoraggiamento e spero che un giorno la verità venga fuori. Ciao” ha infine concluso la giovane rivolgendosi a chi in questi giorni le è rimasto vicino dopo quanto successo.

Le parole di Tommy Dali

Anche Tommy Dali è tornato a pubblicare contenuti sui propri profili social. In particolare, su Instagram ha voluto ringraziare tutti per l’esperienza vissuta ad Amici, nonostante i fatti accaduti la notte di Capodanno. “Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso. Questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato di nuovo a credere in me stesso”.

E poi: “Non c’è molto da dire ora come ora. Mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita”.

Articolo di Veronica Elia

