Alessia Marcuzzi, un giro dentro casa sua | Avete mai visto dove vive?

Una casa moderna e frizzante, proprio come lei. Ecco dove vive Alessia Marcuzzi: dalle sue fotografie si capisce tutto

Recentemente sbarcata di nuovo in TV con Boomerissima, che sancisce il suo ritorno sulle reti Rai, Alessia Marcuzzi è senza dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana.

Dalla bellezza intramontabile e dalla risata contagiosa, Alessia Marcuzzi si è fatta conoscere soprattutto grazie ai reality show, che su Canale 5 ha condotto per moltissimi anni. Complice la pandemia, dal 2020 al 2022 si è presa un periodo di pausa, per poi ritornare in Rai con un programma del tutto nuovo, di sua ideazione.

Mamma di Tommaso e di Mia, Alessia Marcuzzi vive a Roma in una casa che la rispecchia in tutto e per tutto. Ecco i dettagli che si scoprono dalle sue fotografie Instagram.

La casa di Alessia Marcuzzi: elegante e moderna

Il quartiere scelto dalla conduttrice di Boomerissima è quello Flaminio, uno dei più storici di Roma: si pensi che è fra i primi quindici sorti, nel lontano 1911. Elegante e prestigioso, il quartiere Flaminio è un punto di riferimento anche per quanto riguarda la cultura grazie ai teatri, ai centri multifunzionali e ai musei che lo animano. Non a caso, quindi, il valore delle abitazioni di questa zona è molto alto e quella della Marcuzzi non sarà da meno.

Dalle fotografie condivise da lei stessa, infatti, si nota un diffuso ed elegante parquet chiaro, che dà armonia e calore all’ambiente. Questo, però, si contrappone a dei dettagli scuri e in acciaio, presenti sia in soggiorno che in cucina:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Nella cucina, infatti, domina il metallo. Il colore freddo dell’acciaio viene scaldato dal calore del parquet ma riesce comunque a donare razionalità e modernità, segno distintivo delle case più recenti e alla moda. Il salone, invece, è arricchito di un prestigioso divano in pelle marrone, sotto al quale sta un morbido tappeto beige, che ben armonizza con i toni generali della casa.

Nell’abitazione, inoltre, non manca una piccola palestra per dedicarsi alla cura del corpo, mentre la camera da letto prosegue con le tonalità color tortora e beige, dall’aspetto elegante e bon ton:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Ovviamente, non può mancare un’ampia area esterna, dove Alessia Marcuzzi si può rilassare con i figli e gli amici. Ad adornarla è una parete verticale dominata da rose bianche, che rendono il tutto estremamente elegante e romantico.

