300 brand sbarcano su Postalmarket grazie all’accordo con MagicStore

Nuova collaborazione tra lo storico marketplace Postalmarket e MagicStore, cloud che fornisce servizio di vendita on line a 300 brand del settore fashion retail, cosmesi e beauty. La partnership punta a dare un nuovo canale di vendita ai partners. Il ceo di Postalmarket Alessio Badia: “Una nuova opportunità per i marchi che desiderano aumentare le vendite on line”.

Il Natale 2022 segna l’inizio di una nuova partnership tra 2 importanti player del settore delle vendite on line. Siglato un accordo tra il marketplace Postalmarket, portale di vendita on line collegato allo storico catalogo cartaceo, e MagicStore, azienda che fornisce software gestionale cloud, e commerce integrato e vendita diretta on line ad aziende del settore fashion retail, ma anche cosmesi e gioielleria.. L’accordo è operativo dal 23 dicembre. In sostanza i brand che hanno deciso di appoggiarsi a MagicStore come unico interlocutore per la vendita on line dei propri prodotti su più piattaforme, potranno vendere anche sul marketplace Postalmarket. Acquisiranno dunque un nuovo canale di vendita, ulteriore rispetto a quelli già presenti nella rete di MagicStore. Al tempo stesso sul marketplace Postalmarket sbarcheranno in un sol colpo i prodotti di 300 nuovi brand del fashion retail e dei settori beauty e cosmetico, acquistabili direttamente tramite il portale Postalmarket.it

“Dal 23 dicembre il marketplace Postalmarket è uno dei canali di vendita a disposizione dei clienti MagicStore – spiega Alessio Badia, Ceo di Postalmarket – i brand dunque potranno far conoscere i propri prodotti attraverso il nostro portale, arrivando ad un nuovo ed ampio bacino di potenziali clienti. Grazie a questo accordo dunque sarà ancor più vantaggioso per un brand del settore moda entrare a far parte della rete di imprese presenti sul nostro marketplace”.

“Ogni imprenditore del fashion ha una storia particolare, delle esigenze particolari per questo da un lato abbiamo la soluzione gestionale MagicStore con la sua struttura unica sul mercato italiano, dall’altra abbiamo il percorso personalizzato che porta i retailers a digitalizzare la propria attività – spiega Giuseppe Celentano, direttore marketing di MagicStore – grazie a questo nuovo accordo con Postalmarket siamo in grado di offrire ai nostri utente un canale di vendita in più, quindi maggiori opportunità di crescita in termini di fatturato, agganciando un nuovo bacino di possibili clienti”.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

MAGICSTORE – Azienda italiana attiva da oltre 30 anni sul mercato, MagicStore è una soluzione gestionale totalmente cloud specializzata per i negozi del fashion retail. I clienti sono imprenditori che hanno negozi di abbigliamento, calzature, sport, intimo ed accessori. Nell’ultimo periodo sono stati inseriti anche altri mercati come quello della cosmesi e della gioielleria. MagicStore è integrato con i principali CMS presenti sul mercato ed ha accordi internazionali ed è partner di diversi marketplace. Le collaborazioni nascono dal fatto che chi usa la piattaforma MagicStore può gestire da un unico punto sia la vendita del negozio fisico sia quella sui canali web, tutto questo senza fare più volte il carico. In pratica, con MagicStore è possibile gestire tutti gli ordini da un’unica piattaforma, da qualsiasi canale provengano. L’obiettivo è quello di accompagnare per mano il merchant nel percorso più adatto alle sue necessità. Grazie a questo metodo che MagicStore ha creato, congiuntamente all’impegno che i nuovi merchant profondono nell’attività i risultati durante il primo anno raggiungo risultati di aumento fatturato anche del 30%. L’azienda ha una sessantina di dipendenti con età media attorno ai 30 anni con una rete di 300 partner a livello italiano. Per informazioni www.magicstore.cloud

POSTALMARKET – La rinascita dello storico catalogo inizia nell’estate del 2021 con l’apertura del marketplace Postalmarket.it. Il sito fa già registrare numeri importanti: 450 mila gli accessi a settimana, 120 mila prodotti disponibili all’acquisto, 100 mila utenti attivi raggiunti ogni settimana da newsletter e blog, migliaia di interazioni giornaliere sui canali social. Sono 300 i brand italiani presenti a portale, suddivisi in 6 categorie merceologiche diverse. Non solo moda dunque, ma anche beauty, food&beverage, casa, intimo, tempo libero, arte ed esperienze turistiche. Ampio spazio viene riservato alle aziende impegnate sul fronte della sostenibilità, consapevoli che la green revolution è una missione da portare avanti giorno per giorno. Tutto questo viene r

accontato nel blog presente nel sito, con uno storytelling imprenditoriale quotidiano e accattivante. La prima edizione del nuovo catalogo cartaceo uscita ad ottobre 2021 (in copertina la conduttrice TV Diletta Leotta) è andata sold out in pochi giorni. Ad aprile 2022 esce la seconda edizione del catalogo cartaceo. In copertina Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp. Make-up artist e youtuber, divenuta famosa grazie ai suoi tutorial pubblicati in rete che aggrega una comunità di oltre 10 milioni di utenti. L’ultima edizione invece è uscita ad ottobre 2022 con la copertina firmata The Jackal. Simpatici, geniali, italiani e soprattutto inclusivi. Rispecchiano appieno la vocazione di Postalmarket al rispetto delle diversità. Per informazioni www.postalmarket.it