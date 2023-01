Presentatrice TV sconvolta | Le sue foto private su un sito a luci rosse

Presentatrice tv letteralmente sconvolta: alcune delle sue foto private vanno a finire su un sito per soli adulti. Ecco che cosa le è successo.

Un’altra incredibile storia di violazione della privacy e di contenuti privati finiti su siti poco attendibili come quelli per soli adulti.

Stavolta a rimanere vittima di un simile incidente è stata la nota presentatrice tv della trasmissione britannica Match of the Day, Emma Jones. La conduttrice è rimasta veramente spiazzata quando ha scoperto che alcune delle sue fotografie personali sono finite su un noto sito a luci rossi. Ecco che cosa è successo e come ha replicato la Jones a quanto accaduto.

Presentatrice TV sconvolta

Come spesso accade in rete, ancora una volta le immagini private di un noto volto televisivo sarebbero diventate di pubblico dominio. Stavolta a pagarne le spese è stata Emma Jones, nota conduttrice della BBC Sport, la quale è rimasta profondamente sconvolta dopo aver appreso che i suoi contenuti personali erano finiti su un sito di incontri. Purtroppo, però, questa non sarebbe la prima volta che la conduttrice di Match of the Day avrebbe problemi con i cosiddetti ‘troll’ di Internet. Già in passato, le era capitato di ricevere vili messaggi sul proprio account Instagram. “Puoi lanciarmi in giro per la camera da letto se vuoi” le aveva scritto un troll online. Successivamente, la presentatrice aveva di fatto deciso di rendere nota la chat per attirare l’attenzione su questo tipo di comportamenti, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

Chi è Emma Jones

Emma Jones, classe 1990, è una conduttrice televisiva molto conosciuta nel Regno Unito per la trasmissione Match of the Day della BBC. La sua carriera, però, comincia nel 2017 con la stazione televisiva del Leeds United. Mentre prima ancora ha lavorato in ruoli minori presso Channel 5, Bauer Media e Viking FM. Quando, poi, prende parte al mondiale di calcio in Russia nel 2018, i tifosi inglesi scoprono una volta per tutte il suo incredibile talento – e la sua inimitabile bellezza – rimanendone completamente affascinati.

Così, da quel momento in poi Emma Jones è diventata una vera star dei programmi sportivi. Oggi la conduttrice è anche molto seguita sui social network, tanto che il suo profilo Instagram vanta la bellezza di 379 mila follower. Ed è proprio qui che condivide con i fan tutti i momenti legati al proprio lavoro, ma anche foto della propria vita privata in cui mette in mostra il suo fisico statuario e una serie di outfit all’ultimo grido.

