Mama lover, un video troppo sexy | Che fine hanno fatto le Serebro?

Chi non ricorda Mama lover, il brano delle Serebro che solo qualche anno fa ha spopolato in tutto il mondo. Ma che fine ha fatto la band tutta al femminile?

Il tormentone che ha fatto ballare milioni di ascoltatori è indimenticabile, così come lo sono le autrici. Ecco che fine hanno fatto oggi le splendide cantanti.

Impossibile dimenticare le Serebro, il trio originario della Russia ha fatto perdere la testa a milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo. Mama lover, il singolo d’esordio della band, è diventata in men che non si dica una hit a livello internazionale. A scatenare l’entusiasmo degli ascoltatori non è stata solo la canzone dal ritmo coinvolgente e dal ritornello memorabile (“Mama lover shake up shake up”) ma anche per la bellezza delle interpreti. Le Serebro sono state considerate alcune tra le cantanti più amate in assoluto. Nel corso degli anni, però, la band ha dovuto affrontare parecchi cambiamenti, ecco che cosa è successo.

Che fine hanno fatto le Serebro?

Il progetto delle Serebro (il cui termine, in lingua russa, significa “argento”) ha riscosso un successo iniziale a dir poco pazzesco. Peccato che, con il tempo, la band non abbia saputo far fronte in modo unito al successo e l’idea dei manager è naufragata senza rimedio. Nonostante i vari volti che si sono succeduti all’interno della band, è sempre rimasta fissa la costante di avere due componenti more e una bionda. Ma non è tutto!

In origine erano Ol’ga Serjabkina, Elena Temnikova e Marina Lizorkina. Con il tempo il trio si è modificato, con artiste che entravano e uscivano dalla band. La prima ad abbandonare il gruppo è stata la Lizorkina, sostituita da Anastasija Karpova. Subito dopo Elena Temnikova ha lasciato la band per motivi di salute e, al suo posto, è subentrata Polina Favorskaja. L’unica ad essere rimasta all’interno della formazione originale è la Serjabkina, che però decide di abbandonare il progetto nel 2019.

A catturare l’attenzione di tutti sono stati i brani delle Serebro. Da Mama lover a Mi Mi Mi, fino a Kiss, Chocolate e tante atre ancora, le canzoni del camaleontico trio russo sono diventati dei successi a livello mondiale. Gran parte dell’apprezzamento del pubblico internazionale non è rivolto solo ai brani accattivanti ma anche ai videoclip, diventati virali nel giro di pochissimo tempo e famosi ancora oggi. Iconico è quello di Mama lover, il singolo d’esordio delle giovani artiste. A bordo di un’automobile, le tre ragazze si riprendono mentre girano per la città, cantante e ballando sulle note del celebre brano.

Nel corso degli anni alcune delle ex Serebro si sono dedicate alla carriera da soliste e altre, invece, hanno deciso di cimentarsi in altri settori artistici. Dalla pittura alla conduzione radiofonica, passando anche per la moda, le giovani cantanti hanno dato prova di possedere un talento a dir poco straordinario.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

The post Mama lover, un video troppo sexy | Che fine hanno fatto le Serebro? appeared first on Ck12 Giornale.