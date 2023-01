Non c’è ancora una data precisa, ma a partire dal prossimo ottobre, il Regno Unito metterà al bando una serie di articoli di plastica monouso come posate, piatti e vassoi

La decisione, anticipata dalla segretaria all’ambiente del governo inglese Thérèse Coffey, è stata presa sulla base di una consultazione del Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (Defra) dopo aver rilevato che ogni anno in Gran Bretagna vengono utilizzati circa 1,1 miliardi di piatti monouso e 4,25 miliardi di posate usa e getta, di cui viene riciclato soltanto il 10% . Secondo i calcoli gli inglesi smaltirebbero circa 100 miliardi di pezzi di imballaggi in plastica all’anno.

“Sono determinata a affrontare questo problema con decisione – ha dichiarato Thérèse Coffey -. Negli ultimi anni abbiamo già compiuto importanti passi avanti, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare. Questo nuovo divieto avrà un enorme impatto nel fermare l’inquinamento di miliardi di pezzi di plastica e nel contribuire a proteggere l’ambiente naturale per le generazioni future. Una forchetta di plastica può impiegare 200 anni per decomporsi, in discarica o inquinando i nostri oceani”.

Pur accogliendo con soddisfazione la notizia, Greenpeace UK per voce della sua rappresentante Megan Randles, ha voluto ribadire che “stiamo affrontando un’epidemia di plastica” e che “ci serve una vera e propria strategia di riduzione della plastica, comprendente obiettivi di riduzione e programmi efficaci di riutilizzo e ricarica”. Per Randles “è giunto il momento di smettere di ascoltare i rappresentanti dell’industria, di smettere di proporre soluzioni inadeguate e di smettere di scaricare i nostri rifiuti di plastica sui paesi che non hanno contribuito alla crisi climatica. Il governo deve mostrare maggiore leadership a livello globale per risolvere il problema della plastica”.

L’articolo Anche nel Regno Unito sarà stop alla plastica monouso proviene da The Map Report.