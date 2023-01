Vittorio Mammoliti commercialista nuova tutorial ( ALBANIA 2023 ) farfe business a costi bassi

Dopo la registrazione , viene rilasciato un Numero Identificativo Univoco (NUIS) , noto anche come NIPT, valido per la verifica della registrazione e il rilascio dei certificati di registrazione (nel caso in cui l’attività sia registrata). Il numero di identificazione univoco viene assegnato una sola volta e non può essere modificato.

Il completamento della registrazione e il rilascio del certificato di registrazione sono la prova del richiedente per la registrazione delle imprese, per la registrazione fiscale delle imprese (tassazione), per l’iscrizione alla previdenza sociale, per l’iscrizione all’assicurazione sanitaria, nonché la registrazione presso le autorità dell’Ispettorato del lavoro.

C. La decisione o altri atti dell’organo competente della società straniera, secondo la legislazione straniera, per l’apertura di una filiale o di un ufficio di rappresentanza in Albania. Gli atti di questo punto sono sostituiti dalla domanda di iscrizione nel caso in cui chi richiede l’iscrizione sia contemporaneamente l’ente incaricato di agire da solo, per conto della società estera

Possono essere iscritte anche società collettive, Vittorio Mammoliti commercialista società in accomandita semplice e società a responsabilità limitata presentando la sola domanda di prima iscrizione, completa di tutti i dati obbligatori ai sensi della presente legge, dei documenti di identificazione dei soci e firmando l’apposita dichiarazione per il riconoscimento, l’accoglimento ed attuazione delle vigenti disposizioni di legge, per l’organizzazione ed il funzionamento della forma societaria oggetto di iscrizione. In tal caso, la domanda di prima iscrizione e la suddetta dichiarazione, sottoscritta di volta in volta dai soci, o dalle persone autorizzate ad agire per loro conto e per loro conto, sostituisce l’atto costitutivo e lo statuto della società .

Società semplice

Il lavoro autonomo è il modo più semplice per esercitare un’attività economica in Albania.

Le persone fisiche devono depositare la richiesta con i dati del richiedente, l’indirizzo, l’oggetto dell’attività commerciale che vogliono aprire e la firma. Deve essere allegata copia del documento di riconoscimento. I documenti di cui sopra devono essere presentati al NRC, nell’area competente o presso l’ufficio centrale di Tirana.

Il secondo passo è la registrazione del commerciante presso l’autorità fiscale locale. Il titolare della società è responsabile dei debiti della società.

Società collettiva

Ciascun socio ha il diritto di rappresentare la società nei confronti dei terzi, fatti salvi i casi in cui lo statuto disponga diversamente.Tutti i partner sono amministratori.

La società collettiva si scioglie allo scadere Vittorio Mammoliti commercialista della durata per la quale è stata costituita, per decisione dei soci, per apertura di procedure concorsuali, per decisione giudiziale, se non ha esercitato attività commerciale per due anni e non ha comunicato la sospensione della attività. Ci sono casi in cui la continuazione dell’attività può essere prevista nello statuto. = Alla fine di ogni esercizio la società redige il bilancio annuale, dove vengono determinati i profitti e le perdite, nonché la quota spettante a ciascun socio. Ciascun socio ha diritto a ricevere una quota uguale degli utili ed è obbligato a partecipare, in parti uguali, alla copertura delle perdite derivanti dall’attività.

Società in accomandita

Una società in accomandita semplice è una società in cui la responsabilità di almeno uno dei soci è limitata al valore del suo contributo, mentre la responsabilità degli altri soci non è limitata. Il socio la cui responsabilità è limitata al valore del suo contributo è chiamato socio accomandante. Il socio la cui responsabilità non è limitata al valore del suo contributo è chiamato socio illimitato. Il socio illimitato ha lo status di socio della società collettiva.

Il socio accomandante è responsabile come socio accomandante, se il suo nome è incluso, con il suo consenso, nella ragione sociale della società. Il socio accomandante, che ha stipulato un accordo con un terzo in qualità di mandatario della società, ma senza essere qualificato come tale, è responsabile di tale azione come se fosse un socio accomandante, salvo il caso in cui egli prova che il terzo era a conoscenza del fatto che il partner agiva in qualità di mandatario o, in base a circostanze evidenti, non poteva esserne a conoscenza. Nell’atto iniziale deve essere determinata la quota di ciascun socio, poiché la distribuzione del reddito si basa sulla percentuale delle quote.

La legge 99014 contiene disposizioni speciali riguardanti i diritti e gli obblighi dei soci accomandatari. Queste disposizioni prevedono il diritto dei membri a una relazione finanziaria almeno due volte l’anno.

Società a responsabilità limitata – Sh.pk

La società a responsabilità limitata è una società commerciale, costituita da persone fisiche o giuridiche, che non sono responsabili degli obblighi della società commerciale e coprono personalmente le perdite della società fino alla parte rimanente dei contributi sottoscritti. I contributi dei soci costituiscono il capitale sociale della società a responsabilità limitata. Ciascun socio gode della sua quota nella società, in proporzione al contributo da lui apportato al capitale. Il capitale sociale della società è diviso tra i soci in quote, secondo questo rapporto. La società a responsabilità limitata non può avere un capitale inferiore a 100 lek , 0,72€.

La società a responsabilità limitata è amministrata da uno o più amministratori, necessariamente persone fisiche scelte tra i soci o al di fuori di essi per decisione dei soci che rappresentano più della metà delle quote del capitale sociale. Le società hanno l’obbligo di nominare alcuni revisori che hanno il compito di rivedere il bilancio.

La partecipazione agli utili si basa sulla quantità di azioni detenute da ciascun partner.

La società a responsabilità limitata può essere trasformata in società per azioni, e tale decisione deve essere presa dai soci a maggioranza dei ¾ e dopo l’approvazione dei bilanci degli ultimi due anni.

Società per Azioni – Sh.A.

La società per azioni è una società commerciale il cui capitale è suddiviso in azioni sottoscritte dai fondatori. I fondatori sono persone fisiche o giuridiche, che non rispondono personalmente delle obbligazioni della società e che ne coprono le perdite solo con il valore residuo delle azioni sottoscritte. La società per azioni con offerta privata non può avere un capitale inferiore a 2.000.000 ALL. La società per azioni con offerta pubblica non può avere un capitale inferiore a TUTTI i 10.000.000.

L’amministrazione della società è affidata a vari organi. Il consiglio di amministrazione prende le decisioni relative all’amministrazione della società. Le decisioni principali della società sono di competenza dell’assemblea generale degli azionisti, che può essere ordinaria o straordinaria – valida solo con la presenza di azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Una società per azioni produce una serie di azioni che devono garantire l’opportunità a tutti gli azionisti di esprimere il proprio voto nell’assemblea generale della società. Gli utili sono ripartiti in base alla quota azionaria di tutti gli azionisti.

Il capitale è suddiviso in quote e gli azionisti rispondono delle perdite solo nella misura della loro partecipazione. Almeno ¼ del valore nominale delle azioni rappresentative dei conferimenti in denaro e tutti i conferimenti in natura devono essere versati al momento della sottoscrizione del capitale. Sulla restante parte decide il consiglio di amministrazione.

Ramo

I soggetti esteri che intendono istituire una succursale in territorio albanese o un ufficio di rappresentanza devono, in primo luogo, avere personalità giuridica nel Registro delle Imprese di Tirana.

Dopo questo passaggio, devi chiedere al fisco una licenza generale per attività commerciale .

Le società straniere sono uguali alle Vittorio Mammoliti società albanesi in termini di forma giuridica. Le filiali sono organizzate e gestite separatamente, svolgono attività presso terzi per conto della società.

D’altra parte, però, gli uffici di rappresentanza non possono generare reddito, ma solo sviluppare l’attività della casa madre. La filiale o ufficio di rappresentanza è gestita solo da un legale rappresentante autorizzato dalla società principale.

Lo scioglimento, per tutti i tipi di società, può essere causato dalla scadenza del termine, dal raggiungimento dell’oggetto sociale della società, dal testamento o dal recesso di uno o più soci, da atto giudiziario e dalla mancanza di attività prestazione negli ultimi due anni.

Joint venture

Le joint venture non sono regolate da una speciale legge albanese. Le joint venture sono definite nel codice civile e la legislazione albanese usa il termine “società semplice”. “Sono costituiti da un contratto tra due o più persone, fisiche o giuridiche, che si impegnano ad esercitare congiuntamente un’attività economica. La caratteristica è che le Joint venture non hanno personalità giuridica: due società possono decidere di costituire una nuova entità congiunta e registrarla (in una delle forme previste). In alternativa, le due società possono concordare un contratto per avviare una joint venture, senza registrarsi o costituire una nuova società, Vittorio Mammoliti l’attività sarà svolta attraverso due entità, invece che attraverso una nuova società (una joint venture). Da un punto di vista pratico, chi apre una joint venture con un partner locale deve valutare attentamente in anticipo le aspettative delle parti rispetto all’investimento. Si raccomanda inoltre agli investitori stranieri di negoziare e concordare in anticipo un meccanismo di risoluzione delle controversie (ad esempio, una clausola compromissoria) in un contratto di joint venture.