antonella-clerici,-la-morte-della-madre-e-la-propria:-“mi-assaliva-una-paura”

Antonella Clerici racconta della morte della madre: “Mi assaliva una paura”. Ecco cosa ha rivelato la conduttrice, nessuno conosceva questo retroscena.

Antonella Clerici non ha mai nascosto di avere un legame davvero speciale con la sua famiglia e di aver sofferto profondamente quando ha perso sua mamma, scomparsa all’età di 55 anni a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo.

La conduttrice ha parlato più volte di questo dolore che si porta dentro e che non l’abbandona mai, nonostante il passare del tempo, e ha più volte raccontato anche del rapporto speciale che ha con sua sorella, che è la sua spalla e la sua confidente, oltre che con suo padre, al quale è molto legata. Nonostante la sua riservatezza, infatti, la Clerici mostra spesso anche sui social i momenti in cui è insieme a sua sorella Cristina, mentre una volta in tv ha emozionato tutti con una telefonata in diretta con suo padre, che la chiamò a sorpresa a È Sempre Mezzogiorno nel giorno della Festa del Papà. Insomma, la famiglia per la conduttrice è un perno fondamentale, e nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Antonella ha rivelato anche un retroscena legato alla morte della mamma che nessuno conosceva: ecco le sue parole da brividi.

Antonella Clerici sulla morte della mamma: ecco il retroscena da brividi che ha rivelato

Antonella Clerici è tornata in tv in questi giorni con il suo programma ‘The Voice Senior’, arrivato alla terza edizione. La conduttrice sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale e anche privato, visto che è felice con il suo compagno Vittorio Garrone e i suoi programmi hanno ottimi ascolti.

Non sempre però la sua vita è stata semplice, soprattutto dopo la scomparsa di sua madre, alla quale era legatissima. Nel corso dell’intervista rilasciata a Gente in vista della nuova edizione di The Voice Senior, Antonella ha parlato proprio di questi suoi momenti difficili, arrivati in particolare quando si avvicinava alla soglia dei 55 anni, l’età in cui è morta sua madre: “Oggi mi sento meglio e mi piaccio di più di qualche anno fa”, ha rivelato la conduttrice, “Prima allo specchio non mi vedevo mai in forma, poi mi assaliva una paura. Mia mamma è morta a 55 anni e pensavo mi potesse capitare la stessa cosa. Un timore irrazionale, ma certi pensieri possono affiorare quando hai una bambina da crescere”, ha poi aggiunto la Clerici. Una paura, questa, che a quanto pare l’ha accompagnata per un po’ di tempo ma che ora per fortuna è solo un ricordo. Oggi, infatti, a 59 anni Antonella è in splendida forma e sempre più amata dal grande pubblico!

Articolo di Francesca Simonelli

