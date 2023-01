Tutti pazzi per Lolita Lobosco | Sapete che esiste davvero?

La fiction Lolita Lobosco è amatissima da tutti: ma sapete che la donna esiste davvero? Ecco la reale storia dietro l’eroina della televisione italiana.

La rinomata serie tv ha spopolato sul piccolo schermo, tenendo incollati al televisore milioni di telespettatori. Ma sapete che cosa c’è dietro la rinomata fiction?

Nel ricco palinsesto televisivo della Rai spiccano parecchie serie tv avvincenti e appassionanti. Tra queste c’è senza subbio anche Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction poliziesca che dal 2021 ha raccolto un numero a dir poco incredibile di telespettatori. La serie tv prende ispirazione dai romanzi di Gabriella Genisi e narra la storia di Lolita, una giovane donna dal passato difficile che decide di diventare poliziotta nella sua città natale, Bari. Ad interpretare la coraggiosa Lobosco è una star della televisione italiana: Luisa Raneri. Intorno a lei un cast d’eccezione composto da Filippo Scicchitano, Lunetta Savino e tanti altri ancora. Sono moltissimi coloro che si sono appassionati alle vicende della bella poliziotta, ma sapevate che la sua storia è vera?

La verità sulla fiction

Quello di Lolita Lobosco è uno dei nomi più celebri della televisione italiana. La bravissima Luisa Ranieri presta il suo volto ad un personaggio nuovo per il piccolo schermo, che unisce talento e bellezza a scanzo di pregiudizi. Le sue avventure, che si dividono tra lai criminalità pugliese e le vicissitudini amorose, hanno raccolto un folto pubblico. La Genisi, scrittrice e creatrice dell’amato personaggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo fortunato personaggio che dai romanzi è passato alla televisione. Si tratta di Maria Letizia La Selva, da poco diventata direttrice della nona zona della Polizia di frontiera per quanto riguarda le regioni di Puglia, Molise e Abruzzo. La Genisi ha affermato di essersi ispirata proprio alla La Selva per la creazione del celebre personaggio di Lolita Lobosco, che dalla poliziotta ha “ereditato” coraggio e bellezza.

Lolita non è sola nelle sue avventure! La celebre poliziotta, che ha appassionato tutti con le sue incredibili avventure, si è affermata come uno dei personaggi più amati della tv. La fama della Lobosco inizia con i romanzi, dal successo pazzesco, che vogliono la bella e brava poliziotta amica di un altro grande personaggio della televisione e della narrativa italiana. Si tratta di Montalbano, il famosissimo personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri.

Le indagini di Lolita Lobosco è solo una delle numerose serie tv firmate Rai che portano sullo schermo storie e fatti realmente accaduti. Tra queste è impossibile non citare ‘Tutto per mio figlio’, una delle storie più commoventi e coinvolgenti andate in onda nell’ultimo periodo. La fiction vede un bravissimo Giuseppe Zeno vestire i panni di Raffaele Acampora, un umile commerciante, marito e padre di famiglia, che decide di ribellarsi con coraggio al pizzo e al mondo della mafia locale. La serie ha riscosso un successo eccezionale, complice non solo la trama appassionante ma anche il cast incredibile con Tosca D’Aquino, Giuseppe Pirozzi e tanti altri ancora.

