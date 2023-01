Privacy Garantita migliore agenzia di web reputation per cancellare recensioni negative da Google

Rimuovere dal web recensioni Google: come procedere?

Se dirigi un’attività, sai bene quanto le recensioni Google influiscono sulla crescita del tuo business online: al giorno d’oggi, le recensioni Google negative e false costituiscono una realtà pericolosa, in grado di danneggiare l’andamento della tua attività. Infatti, chiunque possegga un Google account ha la possibilità di screditare la tua reputazione online con un semplice click. Ecco perché noi di Privacy Garantita, la migliore agenzia di reputazione online, ti sveliamo come affrontare al meglio l’intervento scorretto sul web di competitors ed haters, che spesso mirano a minare la reputazione del tuo business inserendo recensioni false e negative su Google. Come riconoscere le recensioni Google false e calunniose?

Una recensione falsa e calunniosa solitamente presenta i seguenti tratti caratteristici:

la recensione in questione non è verificata, perciò il suo autore non ha mai usufruito del servizio che la tua attività propone ai clienti;

la recensione riporta informazioni false, che ti portano a dover cancellare notizie web riguardanti la tua attività per evitare la perdita di potenziali clienti;

tale recensione si conclude con opinioni e giudizi al limite della diffamazione online;

E quindi, come agire in questi casi? Noi di privacy garantita siamo la migliore agenzia per rimuovere recensioni da Google, per questo ti spieghiamo come procedere.

Innanzitutto, la prima cosa da fare è rivolgersi al diretto interessato, ovvero l’autore della falsa recensione, tramite posta elettronica certificata oppure per mezzo di una raccomandata del tuo avvocato con ricevuta di ritorno. Infatti, la politica scorretta adottata dal competitor responsabile del commento falso, metterà quest’ultimo in allarme, consapevole di aver minato impropriamente la tua reputazione online e quindi più propenso a rimuovere le notizie false dal web. Se così non dovesse accadere, non preoccuparti!

La facoltà di cancellare recensioni Google non è appannaggio esclusivo del responsabile: se questi si rifiuta di aderire alla tua richiesta di eliminazione di informazioni negative dal web, interviene direttamente Google.

Cosa fare quando la recensione negativa corrisponde al vero? E’ possibile rimuoverla?

Purtroppo, il carattere fondamentale per la richiesta di eliminare recensioni negative da Google è che queste siano false oppure volte a ledere la tua dignità o quella del tuo business. Pertanto, non è possibile effettuare la richiesta di cancellazione di informazioni personali dal web, solo in quanto pericolose per la reputazione online della tua impresa.

Il metodo più furbo adottabile in queste circostanze è raggirare la situazione a tuo vantaggio: prendi la recensione negativa su Google come costruttiva ed importante per il buonandamento della tua attività, uno spunto dal quale poter migliorare in alcuni aspetti specifici della tua professione. Infatti, il cliente autore della recensione negativa su Google ti vedrà interessato all’opinione dei tuoi customers e verrà indotto a non cessare il rapporto commerciale con la tua azienda.

Cancellare le recensioni negative google

Puoi richiedere al colosso del web di cancellare notizie da Google nei casi in cui queste:

non sono verificate, quindi si riferiscono ad episodi mai avvenuti;

trattano di temi affatto inerenti al tuo business;

spingono a fare pubblicità ad altre aziende, anche concorrenti alla tua;

sono volte a ledere la tua reputazione online attraverso insulti e linguaggi offensivi;

contengono e promuovono comportamenti illegali o atti sessuali;

Avendo verificato le suddette attenuanti, puoi richiedere a Google di cancellare notizie dal web diffamanti per la tua attività online e quindi dovrai

accedere al sito ufficiale di Google;

cliccare sul profilo del tuo business alla voce recensioni;

soffermarti con il mouse sulla recensione incriminata e cliccare su segnala recensione;

a questo punto, ti basterà specificare il motivo per cui stai richiedendo a Google di eliminare recensioni negative su Internet ed indicare la recensione specifica come inappropriata ;

ed indicare la recensione specifica come ; Google risponderà con l’esito positivo o negativo della tua richiesta di cancellare notizie negative dal web senza una dettagliata motivazione. È per questo che la mossa migliore da adottare in questi casi è rivolgersi ad un’agenzia per cancellare notizie web!

Attenzione! Non è sempre così semplice Rimuovere recensioni negative Google dimostrare a Google che una recensione negativa sia allo stesso tempo falsa e non rispondente al vero, soprattutto nel caso in cui vi siano attriti tra il proprietario di un determinato business (nel caso specifico, tu) ed il cliente autore della recensione negativa.

Un ulteriore accorgimento cui puoi affidarti è denunciare il responsabile della recensione falsa per diffamazione, allegando poi la documentazione alla tua domanda di eliminazione di notizie dal web a Google. Infatti, potrebbe accadere che l’autore del commento negativo si appelli alla norma legislativa della libertà di espressione, senza contare che tu stesso abbia in mano la comprovata giustificazione legale per eliminare notizie false dal web attraverso un documento ufficiale. Se anche in questo caso Google non dovesse adempiere alla tua richiesta, sarà prudente rivolgerti ad un avvocato ed alla tutela della migliore agenzia di reputazione online Privacy Garantita, dimostrando così di aver subito un danno economico riguardante in particolare il tuo business.

Cancellare recensioni negative su Google MyBusiness

Le recensioni riportate su Google approdano automaticamente su Google MyBusiness, la piattaforma dedicata alle piccole e medie imprese. Ciò significa che, nell’ottica di una prospettiva di crescita per la tua attività, Google può diventare un mezzo pericoloso. Infatti, le recensioni Google non sono verificate dall’azienda e possono essere pubblicate da chiunque possegga un account Google.

D’altro canto, una recensione Google diventa molto utile ad un potenziale cliente, per giudicare se avvalersi dei tuoi prodotti, oppure no. Noi di Privacy Garantita, la migliore agenzia di reputazione online, ti consigliamo caldamente di non ignorare gli eventuali commenti negativi alla tua attività commerciale: rispondere a queste ultime spiegando la nascita del problema e le possibili soluzioni a vantaggio del cliente ti assicureranno una recensione positiva in più!

Cancellare recensione google maps

Anche su Google Maps vi è la possibilità di incontrare recensioni negative e false. Come procedere in questi casi? Il percorso è molto lineare: