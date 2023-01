No, non è possibile | Non riuscireste mai ad immaginare chi è la superstar in foto

Riuscite a riconoscere la superstar in questa foto? Non crederete ai vostri occhi quando scoprirete di chi si tratta, incredibile!

Capita spesso che i vip pubblichino sui loro profili social delle immagini di quando erano giovani o addirittura bambini, ed è sempre divertente provare a riconoscerli o constatare i loro cambiamenti e la loro trasformazione.

Questo giovane che vedete in foto, ad esempio, è una vera e propria superstar di fama mondiale, ma molto difficilmente riuscirete a riconoscerlo, perché con il passare del tempo si è trasformato davvero tantissimo, diventando una persona completamente diversa rispetto a quella che vedete qui. Guardandolo bene forse potreste avere un’idea, ma il suo aspetto è cambiato talmente tanto che resterete a bocca aperta quando scoprirete di chi si tratta!

Riuscite a riconoscere la superstar in questa foto? Resterete a bocca aperta, ecco di chi si tratta

Guardando questa foto, riuscite a capire chi è il giovane in primo piano? Non è una persona ‘qualunque’, nel senso che stiamo parlando di una vera e propria superstar di fama mondiale, un artista che ha scritto pagine importantissime della storia della musica, diventando una figura davvero iconica. Il suo aspetto negli anni si è modificato tantissimo, tanto da trasformarlo completamente in un’altra persona dal punto di vista estetico. Avete capito bene, è proprio lui, Michael Jackson. Nonostante la sua morta avvenuta ormai 13 anni fa, il re del pop è rimasto nel cuore dei suoi milioni di fan, e la sua storia è davvero molto intensa. Tutti sono a conoscenza, infatti, delle sue origini afroamericane e della sua famiglia particolarmente numerosa, ben 10 figli, nonché del suo rapporto difficile con il padre Joseph, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato uno dei motivi per cui Michael tendeva a sottoporsi continuamente a interventi di chirurgia estetica (sembra che non volesse somigliargli, anche se si tratta di notizie non confermate). Non solo però, perché anche la malattia della vitiligine portò il cantante a perdere pian piano la pigmentazione scura della sua pelle e a fargli cambiare aspetto, portandolo poi a fare dei trattamenti per nascondere le macchie e rendere omogeneo il colore della pelle.

Tra i tanti interventi a cui si è sottoposto, ricordiamo sicuramente quelli che gli hanno modificato il naso, gli zigomi, il taglio degli occhi, la bocca, modificando completamente tutti i suoi tratti. La mania per gli interventi estetici, inoltre, sarebbe nata anche in seguito all’incidente che accadde nel 1984 durante le riprese di uno spot della Pepsi, quando i capelli di Jackson presero fuoco, causandogli un grande disagio dal punto di vista estetico e portandolo così a cominciare la lunga trafila di interventi di chirurgia, oltre a farlo diventare dipendente dagli antidolorifici. Insomma, dopo anni di operazioni e trattamenti, l’aspetto di Michael Jackson si è modificato del tutto, per questo è quasi impossibile riconoscere il re del pop guardando il ragazzo solare e sorridente nella foto. Voi ci eravate riusciti?

Articolo di Francesca Simonelli

