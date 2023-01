Come faccio a eliminare una recensione di Google? aggiornamento 2023

Rimuovere una recensione da Google è possibile in alcuni casi e in altre situazioni diventa abbastanza difficile farlo. Dipende quindi principalmente dalla situazione. Vuoi eliminare una recensione Google che hai pubblicato tu stesso o vuoi eliminare una recensione che qualcun altro ha pubblicato su di te? Qui puoi leggere tutto sulla rimozione delle recensioni di Google, le regole di Google e le tue opzioni come destinatario di una recensione negativa nel 2020.

Rimuovi una recensione di Google

Hai accidentalmente lasciato una recensione negativa come consumatore? Potresti aver scritto tu stesso una recensione su Google di cui in seguito ti pentirai. È quindi del tutto possibile eliminare questa recensione. Per fare ciò, segui i passaggi successivi, inizia leggendo e visualizzando le mie recensioni su Google:

Vai a Google Maps nel tuo browser . ( google.it/maps ) Fare clic sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra . Fare clic sull’opzione I miei contributi . (I tuoi contributi in inglese) Apparirà un menu, fai clic su Recensioni . Qui puoi leggere le tue recensioni su Google. Seleziona la recensione in questione e fai clic su Rimuovi recensione .

La recensione è stata ora rimossa definitivamente da Google. Se lo desideri, è possibile scrivere una nuova recensione su Google.

Cosa succede se desideri eliminare una recensione o una valutazione Google ricevuta?

Vuoi dare un feedback come azienda? Le aziende spesso ricevono recensioni (recensioni o valutazioni) dai clienti tramite Google. Le aziende stesse non hanno alcuna influenza su questo, ma puoi rispondere. Quando viene pubblicata una recensione inappropriata o molto negativa, le cose si complicano, motivo per cui probabilmente stai leggendo questo ora. Puoi quindi fare due cose. Prima di tutto, puoi provare a convincere Google a rimuovere la recensione. Se questo non funziona, puoi chiamare un giudice per ottenere un ordine. Sfortunatamente, nessuna delle due opzioni offre una garanzia di successo.

Rimuovi la recensione di Google tramite richiesta a Google

Vedi una recensione aziendale che ritieni ingiusta? Quindi puoi richiedere a Google di rimuovere questa recensione ingiustificata. Puoi farlo seguendo i seguenti passaggi:

Vai su Google My Business e accedi. Hai più elenchi di aziende ? Quindi puoi indicare la posizione corretta sulla mappa per continuare presso quell’azienda. Vai all’opzione Recensioni nel menu . Trova la recensione pertinente che desideri venga rimossa. Clicca sulle tre strisce verticali vicino alla recensione per aprire il menu. Fai clic su Contrassegna come inappropriato .

Questo invia una richiesta a Google per rimuovere la recensione. Ciò significa che Google verificherà se la recensione è effettivamente inappropriata e se soddisfa o meno i requisiti che Google stabilisce per le recensioni. Se lo notano anche loro, la recensione verrà rimossa. Nella maggior parte dei casi, Google deciderà che la recensione può rimanere. Una recensione negativa non è inappropriata nella maggior parte dei casi. Google ritiene che tutti dovrebbero essere in grado di esprimere un’opinione onesta, che si tratti di un’opinione positiva o negativa.

Segnala le recensioni false all’RCC

Come consumatore, vedi una recensione di Google che deve essere falsa? Ad esempio, troppo lodevole o troppo schiacciante? Quindi puoi anche presentare un reclamo al riguardo al Comitato del codice pubblicitario (RCC). Poiché le recensioni di Google sono fonti importanti per i consumatori, l’RCC esaminerà il reclamo e prenderà una decisione.

Comitato del codice pubblicitario sulle recensioni false

Divieto di recensioni false da maggio 2022

Secondo una ricerca del 2017 dell’Autorità olandese per i consumatori e i mercati (ACM) , quasi la metà dei consumatori che pubblicano una recensione ha ricevuto un premio o ha avuto la possibilità di farlo. Ecco perché, a partire da maggio 2022, una nuova direttiva europea sarà obbligatoria in quei negozi online per dimostrare ad ACM che tutte le recensioni sono autentiche. Ed è molto semplice: accetta solo le recensioni dei consumatori che hanno effettivamente acquistato quell’articolo. Potrebbero seguire sanzioni anche per i negozi online.

Non è possibile contattare Google in merito a Recensioni Google

Purtroppo non è possibile contattare Google direttamente per telefono o chat. Questa funzione esisteva (tramite l’assistenza nella dashboard di Google My Business), ma ora punta solo alle pagine della Guida. Il supporto è ancora fornito da volontari (quindi sii gentile) in inglese tramite questo forum .

…. E la richiesta legale di Google non funziona

Il prossimo passo che Google sembra offrire è presentare una richiesta legale ufficiale. Ma la procedura guidata ti reindirizza semplicemente alla segnalazione della recensione. Per completezza:

Vai a Richiesta di rimozione legale per spiegazioni. Qui troverai il link a Rimozione di contenuti da Google .

Scegli Google my Business per le recensioni

Riceverai una notifica che il tuo reclamo verrà condiviso con il database Lumen , dove tutte le richieste di rimozione di contenuti online saranno condivise da Google con il pubblico.

Scegli: Vorrei segnalare una recensione inappropriata su una scheda di attività commerciale e riceverai il seguente messaggio:

Consulta le nostre norme sulle recensioni per ulteriori informazioni sulle circostanze in cui Google potrebbe rimuovere una recensione.

Se ritieni che una recensione abbia violato le norme sui contenuti delle recensioni di Google, puoi segnalarla aprendo la recensione e facendo clic sul link “Segnala come inappropriato”, che ha l’aspetto di una piccola bandiera e viene generalmente visualizzato quando il cursore passa sopra la recensione . Questo processo sottoporrà la tua preoccupazione al nostro team responsabile delle norme sulle revisioni, che garantirà l’elaborazione più rapida ed efficiente della tua segnalazione. Anche se potresti non ricevere ulteriori risposte da loro, sappi che stanno indagando sui problemi che hai sollevato e prenderanno le misure appropriate.

Opzione aggiuntiva per gli inserzionisti Google

L’helpdesk di Google Ads può anche supportare Google My Business nel 2020:

Accedi a Google Ads ( ads.google.com ) Fai clic sul punto interrogativo in alto a destra e vai a Worldwide Phone Support . L’elemento della guida fornisce quindi il numero di telefono dell’Helpdesk Google Ads locale .

Cosa succede se Google non vuole rimuovere la recensione?

Non puoi obbligare Google a rimuovere tu stesso una recensione. La tua unica opzione è andare in tribunale. Qui puoi presentare al tribunale il rifiuto di Google di rimuovere una recensione diffamatoria. Il giudice esaminerà la revisione. Se il tribunale stabilisce che la recensione è effettivamente inappropriata e diffamatoria, può ordinare a Google di rimuoverla.

Cosa rimuove Google?

Obiettare alle recensioni negative? Google è suscettibile delle seguenti obiezioni e argomentazioni:

Spam: Google utilizza il rilevamento automatico dello spam per rimuovere i messaggi spam. Pensa a contenuti promozionali o commerciali, copia/incolla o scrivi più recensioni per un’azienda tramite più account.

Annunci pubblicitari : collegamenti ad altri siti Web, indirizzi e-mail o numeri di telefono.

Recensioni irrilevanti: le recensioni non riguardano la politica, la religione o i commenti sociali. Anche i rancori o le invettive personali non appartengono a questo caso, proprio come gli attacchi personali.

Indecente : linguaggio diffamatorio, offensivo o osceno. Così maledicendo per esempio.

Conflitto di interessi : una valutazione ingiusta di un dipendente o proprietario. Non offrire denaro, servizi o prodotti per una recensione.

Contenuti illegali : contenuti protetti da copyright, link o riferimenti a contenuti illegali.

Sesso : viene sempre rimosso, ove necessario viene effettuata una segnalazione e viene chiuso il relativo account Google.

Informazioni personali: pensa al numero di servizio del cittadino, al numero di carta di credito, ai dettagli della patente di guida, ecc.

Odio: incitamento all’odio basato su genere, religione, background o origine.

La novità è che Google ora segnala anche che la rappresentazione è vietata nelle recensioni di Google:

Impersonificazione dell’identità

“Non permettiamo alle persone di utilizzare Google Maps per fuorviare gli altri. Questo vale sia per i contenuti fuorvianti che per le false dichiarazioni. Non attribuire i tuoi contenuti a nessun’altra persona, organizzazione o società se non sei autorizzato a rappresentarli. Google si riserva il diritto di rimuovere contenuti, sospendere account o intraprendere altre azioni legali contro i contributori che affermano falsamente di rappresentare o essere impiegati da Google.

Fonte: contenuto proibito e limitato

Questo ti dà un’opzione in più come destinatario di una recensione negativa. Se puoi dimostrare che l’autore della recensione sta impersonando qualcun altro, allora hai buoni motivi per far rimuovere la recensione di Google. Ad esempio: il nome del cliente è sconosciuto nel database dei clienti o l’immagine del profilo è falsa.

Causa contro Google per rimuovere le recensioni di Google Maps – caso

Il tribunale di Amsterdam ha preso una decisione incoraggiante in una causa contro Google in un asilo nido per rimuovere le recensioni da Google Maps e fornire i dettagli del nome e dell’indirizzo degli autori delle recensioni. La causa è stata aggiudicata in via cautelare perché riguardava giudizi manifestamente illegittimi. È sorprendente quanto sia riluttante Google in questa materia a pensare insieme all’imprenditore. Punti essenziali della sentenza:

Molto difficile da rimuovere. “[Quellante] sostiene a tal fine… di essere vittima di una campagna diffamatoria tramite lo strumento di revisione di Google. È un mistero per [querelante] chi ha pubblicato le recensioni. Tuttavia, rimuovere una recensione di Google risulta essere molto meno facile che pubblicarla”.

Google si rifiuta di eliminare. “Questi rifiuti mostrano che Google si rifiuta costantemente di rimuovere le recensioni diffamatorie (e fornire i dettagli del nome e dell’indirizzo) a meno che non venga citato in giudizio”.

Google sta spingendo per la giustizia. “Google difende il diritto alla libertà di parola dei propri clienti, anche quando le recensioni sono critiche nei confronti di terzi o sono apparse in forma anonima o sotto pseudonimo. Alla fine, non è Google, ma il tribunale che determina dove si trova il confine tra critiche ammissibili e danni reputazionali inaccettabili”.

Google esamina solo il contenuto in seguito. “È stato solo dopo l’udienza in questi procedimenti cautelari che Google ha apparentemente scoperto che c’erano indicazioni per presumere che ci fosse spam ,…”

Google pone l’asticella molto in alto per gli altri. “Questo dimostra che l’asticella fissata da Google nel contesto della sua politica di notifica e rimozione è molto alta, soprattutto per una piccola azienda come [querelante]”

Google rimuove in seguito. “…Google è giunto alla conclusione dopo l’udienza in tribunale del 26 gennaio 2016 che le recensioni di “Bart Vranken”, “Helen Dijkmeijer” e “Hilde Claas” dovrebbero essere giudicate spam. Da allora Google ha rimosso queste tre recensioni.

Gli spammer sono esposti. Il giudice del rilievo preliminare… “ordina a Google di fornire all’avvocato [dell’attore] informazioni entro quattordici giorni dalla notifica della presente sentenza in merito alla persona o alle persone che hanno presentato le quattro revisioni come descritto nella citazione e nell’atto di rettifica . posizionato.”

Leggi qui la sentenza completa .

Rispondi alla recensione di Google

Dare un feedback come azienda è sicuramente saggio, anche con recensioni positive. Rispondere alla recensione di Google offre una serie di opzioni extra, soprattutto se lo fai in modo amichevole. I suggerimenti per le recensioni di Google sono:

Sii amichevole e non diventare personale. Litigare non aiuta nessuno, anche se hai ragione. Fornire risposte utili, leggibili e amichevoli. Dopotutto, devono anche rispettare la politica di Google.

Breve e dolce. Reagire in modo eccessivo non aiuta nessuno.

Grazie per la recensione. Non devi rispondere a ogni recensione, ma ai lettori di recensioni piace vedere una risposta. Soprattutto quando fornisci informazioni aggiuntive o pertinenti.

Verificare la relazione con il cliente. Lavori esclusivamente sulla base di una relazione personale con il cliente e vedi un nome completamente strano come mittente? Chiamalo. Richiedi ulteriori informazioni, offriti di coordinarti telefonicamente. Una falsa identità è un motivo valido per rimuovere la recensione di Google.

Verifica la recensione. Se un revisore non fa clic sulle cinque stelle, diventerà automaticamente una stella. Mentre il testo è altrimenti lodevole. Avvicinati a questa persona in modo amichevole e spiega come quella persona può modificare la sua recensione (ad esempio, condividere questa pagina).

Ulteriori informazioni su come ottenere recensioni positive . Ottenendo e raccogliendo recensioni positive su Google, ti assicuri una media migliore.

Impossibile disattivare le recensioni di Google

Come confermato nella dichiarazione sopra citata, le tue recensioni su Google My Business non sono possibili , la cosiddetta funzione di recensione. Perché: “ Google ha preventivamente reso plausibile che ciò non sia tecnicamente possibile, così come la rimozione dell’intero elenco di attività commerciali di [ricorrente] dalle pagine internet di Google. Soprattutto, l’accoglimento di tale richiesta costituirebbe una violazione troppo grave della libertà di espressione e non vi è alcun interesse separato a rimuovere solo questa funzione di revisione, mentre le opinioni possono e vengono espresse anche su una determinata azienda in vari altri luoghi su Internet. “

Non è quindi possibile disattivare Google Reviews, ma altrimenti non saresti in grado di eliminare il tuo Google My Business?

Elimina la tua scheda Google My Business

Sfortunatamente, una volta online è sempre online. solo quando puoi dimostrare che la società non è mai esistita puoi convincere Google a rimuovere una scheda GMB o a cambiare il tuo indirizzo Google al cambio di nome. Leggi la nostra analisi dell’eliminazione di Google My Business qui .

Il modo migliore per gestire le recensioni negative di Google? Fornisci recensioni extra positive:

Esamina le opportunità di marketing e SEO

