Sua nonna è Pocahontas | L’incredibile scoperta del famosissimo attore

Nel corso di un famoso programma televisivo statunitense il grande attore hollywoodiano ha scoperto di essere il pronipote della leggendaria Pocahontas.

Nel corso del programma televisivo della Pbs, Finding Your Roots (“Trova le tue origini”), un grande attore americano ha scoperto che la sua bisnonna di dodicesimo grado è nientemeno che Pocahontas, la leggendaria nativa americana resa celebre dal racconto di John Smith, scrittore e marinaio britannico poi diventato Governatore della Colonia della Virginia ai tempi di Re Giacomo I d’Inghilterra.

Il pronipote di Pocahontas è il grande attore Edward Norton, protagonista di pellicole indimenticabili come Fight Club, American History X e la 25esima ora. Nel corso della trasmissione televisiva, lo storico e conduttore Henry Louis Gates Jr. ha confermato la voce che circolava ormai da tempo.

“Hai una discendenza diretta, senza dubbio, John Rolfe e Pocahontas sono i tuoi dodicesimi bisnonni“, ha spiegato il conduttore a Norton. Sempre secondo Gates, Rolfe e Pocahontas si sposarono il 5 aprile del 1614 a Jamestown, in Virginia. Lo storico ha spiegato inoltre che secondo alcuni documenti la nativa americana sarebbe morta tre anni dopo, nel 1617, a Gravesend in Inghilterra, mentre Rolfe sarebbe deceduto intorno al marzo del 1622.

Pocahontas e molto altro ancora: le origini di Edward Norton

Quella di Pocahontas è una figura affascinante, ripresa più volte dal mondo del cinema e dell’animazione per bambini. Un successo dovuto principalmente a John Smith, che nei suoi famosi scritti di carattere etnografico raccontò d’essere stato catturato dalla tribù degli indiani che controllava la regione Tidewater della Virginia. I nativi americani decisero di ucciderlo, ma un attimo prima che l’esecuzione venisse eseguita, la giovane Pocahontas intervenne riuscendo a salvargli la vita.

Sulle veridicità del racconto di John Smith ci sono molti dubbi. Non ci sono dubbi invece sulla reale esistenza della giovane indiana, figlia del capo tribù Powhatan. Quello di Pocahontas pare fosse un soprannome datole da bambina in riferimento alla sua natura molto vivace. Ricevuto il battesimo, cambiò nome in Rebecca, e dopo il matrimonio, divenne Rebecca Rolfe.

John Rolfe e consorte raggiunsero l’Inghilterra nel 1616 assieme a un gruppo di undici nativi Powhatan. Secondo le cronache del tempo Pocahontas avrebbe preso parte a più di un evento organizzato dal bel modo londinsese. Inoltre il 5 gennaio del 1617 fu portata nel Palazzo di Whitehall al cospetto di Re Giacomo I, per assistere a una rappresentazione teatrale.

Edward Norton ha commentato la notizia della parentela con Pocahontas con queste parole: “Ti fa capire che piccolo pezzo dell’intera storia umana sei”. Il programma della Pbs condotto da Gates cerca di far luce sulle storie ancestrali delle celebrità. Infatti Gates ha scoperto che il terzo bisnonno di Norton, John Winstead, possedeva una famiglia di schiavi.

Il grande attore ha detto di sentirsi “a disagio” per quel che riguarda questa parte del suo passato, aggiungendo che “non si tratta di un giudizio sulla vita personale, ma è un giudizio sulla storia di questo Paese e deve essere riconosciuto prima di tutto e poi combattuto“.

Articolo di Michele Lamonaca

