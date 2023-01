Santiago e Belen, due gocce d’acqua | Ma la foto fa scatenare gli hater

Santiago e Belen sono due gocce d’acqua: il ‘dettaglio’ scatena gli attacchi degli hater, ecco cosa ha pubblicato la conduttrice argentina.

Lei è una delle conduttrici e showgirl più chiacchierate in assoluto, ma è anche una mamma amorevole e presente con i suoi due bambini, Santiago e Luna Mari. Ovviamente stiamo parlando di Belen Rodriguez, sempre commentatissima sul web per tutto quello che fa.

Oltre che in tv, dove conduce Tu Si Que Vales e Le Iene, insieme a Teo Mammuccari, Belen è infatti sempre super presente anche sui social, dove condivide praticamente ogni momento della sua vita. La vediamo sempre quando è al lavoro, ma anche quando è a casa con la sua famiglia, con i fratelli o con Stefano De Martino e i due bambini, Santiago e la piccola Luna Marie, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Proprio perché è sempre esposta e mostra praticamente ogni momento della sua vita, Belen finisce spesso nel mirino delle critiche. I suoi fan sono milioni, ma la conduttrice ‘vanta’ anche un gran numero di haters, che la criticano per diverse cose che fa o che decide di mostrare sui social. Stavolta, ad esempio, la showgirl argentina ha pubblicato uno scatto di quando era bambina. Nulla di strano, insomma, visto che sono tantissimi i vip che spesso e volentieri condividono su Instagram le loro foto del passato, ma nel caso di Belen c’è qualcosa che ha scatenato i commenti degli haters: scopriamo insieme di che si tratta!

Santiago e Belen identici, ma piovono critiche dagli haters: ecco cos’è successo nel dettaglio

Belen Rodriguez è sempre molto presente e attiva sui social e i suoi post vengono sempre e costantemente invasi dai commenti. Nella maggior parte dei casi sono complimenti, ma non mancano anche le critiche, visto che tra i suoi oltre 10 milioni di followers ci sono anche tanti haters che non perdono occasione per attaccarla. Stavolta il motivo è stato una foto da bambina che la Rodriguez ha postato sul suo profilo: “Una mini me”, ha scritto nella didascalia, ma lo scatto ha immediatamente scatenato i commenti dei followers, compresa sua mamma, che hanno notato la somiglianza pazzesca con il piccolo Santiago.

Tantissimi commenti, infatti, sottolineano quanto Belen in questa foto sembri Santiago, ma non sono mancate poi le critiche degli haters, che addirittura hanno trovato Belen ‘bruttina’ in questa immagine, non perdendo occasione per farglielo notare.

Qualcuno le scrive di ‘volare basso’, altri invece la definiscono brutta, mentre alcuni la accusano di aver fatto troppi ‘ritocchini’ che le hanno cambiato il viso. “Non sembra lei”, scrivono altri ancora. Voi cosa ne pensate?

