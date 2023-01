Il Salon of Excellence di Cristina Egger torna al Pitti Uomo.

Si è svolto durante i giorni del Pitti Uomo 103, nella splendida cornice di Palazzo Gaddi di NH Collection, l’atteso appuntamento del “Salon of Excellence”, in collaborazione con Pitti Immagine Uomo e presentato da DeGorsi Luxury Consulting.

Cristina Vittoria Egger, la fondatrice del Salon of Excellence da anni presenza fissa nel calendario di Pitti con sempre nuovi talenti emergenti e una attenta selezione di brand esclusivi tutti rigorosamente ‘made in Italy’ spaziando dagli accessori artigianali al fatto su misura per uomo e haute couture per donna, inclusi gioielli, borse.

Ottima la risposta degli addetti ai lavori e del pubblico, che ha riempito gli storici locali di Palazzo Gaddi

Mirco Giovannini, guest designer dell’evento, ha presentato la collezione Knitwear Cloud Couture, il nuovo progetto e-couture sostenibile combina da un lato la collezione Knit Luxury Couture, ispirata ai volumi degli anni ’50, con incursioni nel “futurismo” degli anni 2000, dall’altra la capsule CLOUDS, in cui l’universo della camicia viene esplorato all’infinito attraverso un puro esercizio di esaltazione della femminilità grazie all’unione del voile più sottile ed etereo con il filo di pura e nobile seta.

Presenti le top boutiques della Camera Italiana Buyer Moda, tra cui Giampiero Molteni di Tessabit e Bruna Casella di Bernardelli, che si sono occupate di selezionare e premiare il più creativo del gruppo, che riceverà il premio speciale, offerto da DeGorsi, società organizzatrice di eventi di proprietà di Cristina Vittoria Egger e Alex Dordevic.

Questo evento ha segnato il grande rientro della società dopo gli anni del Covid, registrando un numero di presenze ed eventi con numeri importanti superiori al periodo pre pandemico.

Nel prestigioso appuntamento presenti una selezione di marchi artigianali: l’alta gioielleria di Giulia Iosco, le borse artigianali di Manira, i gioielli couture di Encarnación Vergas, le sciarpe in cashmere di Purest, le borse che diventano piccole sculture di Sy&Vie, oltre ad altri brand presenti tra i quali Chiaia Napoli, camicie Maison Siniscalchi e pantaloni di Voglio Napoli. Viola Milano presenta il loro ultimo lifestyle di lusso e accessori. Morittu e Marchesini tailoring presentano una capsule sartoriale d’avanguardia.