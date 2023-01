Muore 53 anni Lisa Maria Presley | Chi è stata l’adorata figlia del Re del Rock

Se n’è andata improvvisamente Lisa Maria Presley, figlia dell’amatissimo Elvis Presley. La notizia ha sconvolto tutti: ecco la sua vita

È una delle notizie che non vorremmo sentire mai. Lisa Maria Presley, figlia 54enne dell’iconico Elvis Presley, è deceduta il 12 gennaio a causa di un arresto cardiaco, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Nata a Memphis il 1° febbraio del 1968, nella vita come il padre è stata una cantautrice molto famosa: figlia di Elvis e dell’attrice Priscilla Presley, fin da piccola è stata al centro del gossip soprattutto per alcune sue vicende personali e legali.

Ricoverata d’urgenza in ospedale dopo essere stata trovata priva di sensi dalla domestica, nel suo letto, Lisa Maria Presley aveva fatto la sua ultima apparizione in pubblico solo martedì scorso, alla cerimonia dei Golden Globes. Ecco com’è stata la sua breve ma intensa vita, stroncata a soli 54 anni da un infarto.

Lisa Maria Presley, una vita che non si è risparmiata

Fin da piccola, Lisa Maria ha cambiato diverse scuole, soprattutto collegi. Ubicati tra Los Angeles, Ojai e Ventura County, nei primi anni della sua adolescenza divenne famosa soprattutto per le sue denunce di possesso illegale di cocaina, che a lungo le creò problemi di dipendenza. Per breve tempo affiliata al movimento di Scientology, iniziò la sua carriera come solista su consiglio di David Foster: il suo album d’esordio, To Whom It May Concern, ebbe un discreto successo sia in USA che nel Regno Unito.

Il secondo disco di Lisa Maria Presley arrivò nel 2005, Now What: questo diventò il nono disco più venduto dell’anno e, nonostante alcune censure subite, ebbe un buon successo. La vita di Lisa Maria, però, non è mai stata facile e lineare. Alla Scientology, infatti, conobbe il primo marito Danny Keough, con il quale ebbe due figli. Dopo il divorzio con lui, si sposò con Michael Jackson, divorziando due anni dopo. Nel 1998, poi, si fidanzò con John Oszajca e, dopo una frequentazione durata pochissimo, si sposò nel 2002 con l’attore Nicholas Cage, divorziando nel 2004.

Nel 2006, poi, si sposò con Michael Lockwook, dal quale ebbe due figlie gemelle: questo matrimonio è quello che durerà di più, concludendosi solo nel 2016. Trovata priva di sensi dalla domestica nella giornata del 12 gennaio, Lisa Maria è stata subito portata in ospedale ma le sue condizioni si son rivelate gravissime: nonostante l’applicazione di un pacemaker provvisorio, non ce l’ha fatta.

A dare la drammatica notizia è stata la mamma Priscilla: “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto” ha scritto, dicendole per sempre addio.

The post Muore 53 anni Lisa Maria Presley | Chi è stata l’adorata figlia del Re del Rock appeared first on Ck12 Giornale.