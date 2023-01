Com’è finito là dentro? | Le sconvolgenti immagini di un cavallo bloccato sottoterra

Cavallo bloccato sottoterra: le immagini sono sconvolgenti e lasciano senza parole, ecco cos’è successo e soprattutto com’è finita la vicenda.

Se ascoltaste questo racconto senza avere delle immagini come prova, probabilmente fareste fatica a crederci, perché si tratta di una vicenda che ha davvero dell’incredibile. Eppure, le immagini ci sono e parlano chiaro. Come ha fatto un cavallo grande e grosso come questo a finire bloccato sottoterra, solo con la testa fuori dal terreno?

Sicuramente non è semplice da capire come sia accaduto, ma proviamo a raccontare la vicenda passo per passo aiutandoci anche con il resto delle immagini, che spiegano tutti i dettagli del tentato salvataggio dell’animale. Cos’è successo esattamente? E soprattutto, com’è finita la vicenda?

Cavallo bloccato sottoterra: ecco le immagini sconvolgenti, cos’è successo nel dettaglio

Le immagini di cui vi stiamo parlando arrivano direttamente dal Regno Unito, e più precisamente da Mirfield, nel West Yorkshire, dove uno splendido cavallo di nome Prince si è ritrovato improvvisamente intrappolato in una buca nel terreno. Guardando la foto, sembra davvero impossibile pensare che un animale così grande possa essersi quasi completamente sotterrato, eppure la vicenda è andata proprio così, come raccontato dalla pagina Instagram dei vigili del fuoco che hanno portato a termine la missione.

Come si legge nel post, il cavallo, che ha la veneranda età di 27 anni, stava passeggiando nel campo della Calder Farm Equestrian sabato mattina, quando è finito in una buca nel terreno, rimanendo intrappolato e bloccato. A dare l’allarme, fa sapere il portale del Mirror, sono stati i proprietari dell’animale, preoccupati dal non vederlo più tornare. Per fortuna, però, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, con l’aiuto di un veterinario locale, ha permesso il salvataggio dell’animale. I tecnici hanno prima tappato le orecchie di Prince con del cotone per non farlo spaventare, visto che i rumori forti avrebbero potuto farlo agitare, e hanno poi scavato un solco nel terreno per realizzare una via di uscita. Grazie a una corda, poi, i militari sono riusciti a tirare fuori Prince, trascinandolo lungo la trincea che avevano realizzato con lo scavatore.

Fortunatamente, dunque, tutto è andato per il meglio e Prince è potuto tornare a casa dalla sua famiglia, che era molto preoccupata, come si legge sulla pagina del Mirror.

La proprietaria del cavallo, Helen Tempest, ha infatti raccontato infatti che Prince è stato il suo primo pony e che lo cavalca una volta a settimana a causa delle sua età avanzata: “È molto calmo e non si era mai messo nel guai prima d’ora. Era in mezzo a un campo in cui va tutti i giorni e non era mai successo niente”, ha raccontato Helen, che alla fine fortunatamente ha potuto riabbracciare il suo animale.

Articolo di Francesca Simonelli

