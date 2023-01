Chiara Ferragni donerà il suo compenso di Sanremo alla lotta contro la violenza sulle donne

Chiara Ferragni devolverà il suo intero compenso come co-conduttrice di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza). Lo ha annunciato durante un incontro a Palazzo Parigi, dove ha scelto di indossare una maglia con la scritta “Girls supporting Girls”.

“Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re”, ha scritto in un suo post Instagram.

“In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re, un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia”.

Come gli altri centri antiviolenza, D.i.Re è luogo in cui vengono accolte le donne che hanno subito violenza. Grazie all’accoglienza telefonica, ai colloqui personali, all’ospitalità in case rifugio e ai numerosi altri servizi offerti, le donne sono coadiuvate nel loro percorso di uscita dalla violenza.

A Palazzo Parigi questa mattina era presente anche Antonella Veltri, presidente di D.i.Re., che ha illustrato il progetto messo a punto grazie alla donazione dell’imprenditrice.

