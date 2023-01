Cancro per colpa della manicure | Il dramma di una donna

Cancro sviluppato per colpa della manicure: ecco il racconto da brividi di una donna, tutti i dettagli del suo incredibile dramma.

Scoprire di avere un cancro è una delle notizie più terribili che si possano ricevere, perché si tratta di una vera e propria scommessa, una lotta per la vita. A volte la si vince, altre volte purtroppo non c’è molto da fare.

Per questa donna, poi, la notizia è stata ancora più assurda e drammatica del solito, perché la malattia sarebbe stata avviata o comunque ‘aiutata’ a svilupparsi a causa di una semplicissima manicure. Un trattamento, insomma, che tutti fanno anche più volte al mese in tutto il mondo, un qualcosa di innocuo e banale, che però in questo caso sarebbe stato la causa scatenante di una malattia potenzialmente mortale. Proviamo, allora, a capire cos’è successo attraverso il racconto della diretta interessata: le sue parole vi lasceranno a bocca aperta.

Cancro per colpa della manicure: il racconto drammatico di una donna, storia da brividi

Come reagireste se vi dicessero che avete un cancro e che questo si è sviluppato a causa di una manicure fatta male? Sicuramente la notizia di una malattia del genere è già di per sé uno choc, ma in una situazione come questa diventa ancora più drammatica e terribile, perché il primo pensiero probabilmente sarebbe che si poteva tranquillamente evitare. Eppure è proprio quello che è accaduto a una donna americana di nome Grace Garcia. Come lei stessa ha raccontato a Fox News, nel 2021 ha provato un nuovo salone di bellezza dove le è stata fatta una manicure che lei ha definito “particolarmente aggressiva sulle mie cuticole. Il dolore era tanto e si è formata una specie di vescica”, ha raccontato Grace.

Dopo tre mesi, però, il dolore non andava via e la donna si è sottoposta a una visita dermatologica che ha portato alla luce il problema: Grace aveva un carcinoma a cellule squamose sotto l’unghia e secondo il dottor Teo Soleymani, anche lui intervistato da Fox News, lo sviluppo della malattia sarebbe stata innescato proprio da quella manicure: “Il suo carcinoma era causato da un alto rischio di infezione da Papilloma Virus (HPV), quasi tutti i tumori alle unghie e alle dita che vediamo sono associati all’alto rischio di HPV”, ha detto Soleymani, “Raramente vediamo carcinoma sviluppati da dalla manicure, ma ne ho avuti una mezza dozzina derivanti da questo fenomeno”. Stando a quanto si apprende, dunque, Grace partiva da un alto rischio di HPV e la manicure avrebbe innescato lo sviluppo del carcinoma.

Articolo di Francesca Simonelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FOX 11 Los Angeles (@foxla)

The post Cancro per colpa della manicure | Il dramma di una donna appeared first on Ck12 Giornale.