Al Bano pazzo di gelosia | Il clamoroso retroscena

I fan di Al Bano sono rimasti di stucco di fronte alla notizia. Al Bano era pazzo di gelosia, ma di chi? Il retroscena è incredibile.

Il celebre cantante continua ad attirare l’attenzione su di sé, non solo per la sua carriera ma anche per la vita privata. Ma che cosa è successo questa volta?

Quello di Al Bano è senza ombra di dubbio uno dei nomi più celebri in assoluto. Famoso tanto in Italia quanto all’estero, il rinomato cantante originario della Puglia si prepara ad arricchire la sua già incredibile carriera con un altro importantissimo traguardo. Il suo volto, infatti, è finito di nuovo sotto le luci dei riflettori per quanto riguarda la sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo. Per l’edizione del 2023 Al Bano salirà sul palco dell’Ariston non come artista in gara ma come ospite, insieme a due big della musica italiana: Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Proprio il cantante napoletano è stato al centro di una disputa che ha visto protagonista anche Al Bano, ma che cosa è accaduto?

Il retroscena sul cantante

I fatti risalgono al passato e, più precisamente, agli anni ’70. In quel periodo Al Bano era all’apice della sua carriera, in coppia con l’immancabile Romina Power. In quegli anni i due stavano per convolare a nozze ma un piccolo particolare ha suscitato non poca tensione nella coppia. In una recente intervista a Dagospia, Al Bano ha ricordato quegli anni, ammettendo di essere stato geloso del collega Massimo Ranieri. Il cantante di Cellino San Marco ha rievocato la sua preoccupazione per la simpatia che era nata tra Ranieri e la Power, che in quel periodo stava per diventare la consorte di Al Bano. Ma non è tutto!

Al Bano ha raccontato di aver espresso i suoi timori alla sua futura moglie, che lo ha rassicurato, e anche a Ranieri, con cui vige da anni un forte legame non solo professionale ma anche personale. Il tempo ha poi dato ragione ad Al Bano, dal momento che i due sono stati sposati per parecchi anni, dando vita non solo ad un sodalizio artistico inossidabile ma anche ad una splendida e numerosa famiglia.

Oggi Al Bano è uno dei maggiori artisti che il panorama musicale italiano abbia mai avuto. Il cantante di Cellino San Marco salirà molto presto sul palco dell’Ariston insieme a Morandi e Ranieri in qualità di ospiti d’eccezione nel corso del Festival di Sanremo, che avrà inizio il prossimo febbraio. Al timone anche per l’anno in corso Amadeus, insieme all’artista emiliano nei panni di co-conduttore. Quella che sta per iniziare si prospetta un’edizione ricchissima non solo di grandi artisti e successi annunciati ma anche di ospiti stellari tra cui i vincitori dello scorso anno, Blanco e Mahmood insieme a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani nel ruolo di co-conduttrici.

