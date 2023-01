Vite al limite, la protagonista è irriconoscibile | Le sue foto in costume sono pazzesche

Alla scoperta di una delle protagoniste assolute di Vite al Limite, la sua trasformazione è una delle scommesse più riuscite del programma.

Chi si rivolge a “Vite al Limite” sa bene come la sua vita sia seriamente in pericolo a causa di una condotta alimentare assolutamente deleteria, tanto da trasformare il cibo da amico e comfort food a nemico. Tutti i protagonisti del programma, infatti, hanno alle spalle una storia difficile che ha trovato il suo sfogo naturale tra pizze, patatine e hamburger e più di 3000 calorie al giorno, l’unico conforto in una vita piena di dolore e sofferenza.

E anche per Brittani Fulfer è stato così. Quando ha deciso di perdere peso nel 2016, la donna all’epoca 32enne pesava ben 300 chili, una mole davvero insostenibile che la imprigionava, proibendole perfino di camminare o lavarsi in autonomia. Insomma, tutte le azioni del quotidiano che noi compiamo senza pensarci un attimo, per lei erano diventate ormai un ostacolo enorme davvero difficile da superare.

Così, con tanta determinazione, ha deciso di rivolgersi al migliore in assoluto, ovvero l’incredibile Dottor Nowzaradan, e nella clinica specializzata di Houston per persone con seri problemi di obesità, è iniziato il viaggio e la seconda vita di Brittani alla ricerca della vita e della forma perduta.

La nuova vita di Brittani: stenterete a riconoscerla

Non è stato di certo semplice correggere un’abitudine alimentare così deleteria, non si tratta, infatti, di solo cibo, ma di una vera e propria dipendenza da soddisfare completamente e nel minor tempo possibile.

Tuttavia, grazie a un rigido piano alimentare, allenamento e tantissima forza di volontà, Brittani alla fine è riuscita a compiere una trasformazione strabiliante. Gli spettatori più fidati del programma erano davvero senza parole: hanno assistito a uno dei cambiamenti più radicali e riusciti di “Vite al Limite”.

La donna, infatti, è riuscita a perdere più di 100 chili, ottenendo così anche il tanto agognato intervento di bypass gastrico. Ma non finisce di certo qui. Anche dopo il programma, che segue i protagonisti per un anno, Brittani ha continuato a perdere peso, seguendo sempre un regime alimentare sano e un programma di allenamento strutturato.

Ovviamente, a causa della sua mole esagerata, una volta perso tutto quel peso, Brittani si è dovuta sottoporre anche a un intervento per la rimozione della pelle in eccesso che le ha permesso di perdere ulteriori 27 chili di grasso sull’addome. Ora Brittani pesa all’incirca 70 chili ed è davvero un’altra persona. Ma non solo. Sui social, infatti, la donna tiene aggiornati i suoi follower mostrandosi in tutto il suo splendore ritrovato con tanta fatica e determinazione.

Con un costume da bagno color turchese, Brittani è apparsa raggiante e felice al mare. Il costume intero con scollo all’americana le lasciava le gambe in bella mostra, con le cicatrici dell’operazione al ginocchio ancora visibili, valorizzando la forma e il ventre piatto e tonico. In un altro scatto, invece, l’ex protagonista del programma sorridente è stata immortalata nella piscina di un hotel indossando lo stesso costume da bagno.

