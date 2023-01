Maria De Filippi, che botta | Anche la mamma di Chiara Ferragni contro di lei

Maria De Filippi nel mirino: anche la mamma di Chiara Ferragni contro di lei, ecco cos’è successo nel dettaglio, parole forti.

Maria De Filippi è senza dubbio una delle regine della televisione e i suoi programmi sono tra i più seguiti in assoluto. Da Amici a Uomini e Donne, passando per il successo di C’è Posta per Te, che è partito sabato scorso con una nuova edizione.

La conduttrice è sempre molto seguita ed è apprezzata dal pubblico per la sua grande capacità empatica e per il modo in cui si rapporta ai protagonisti dei suoi programmi, in particolare i giovani talenti di Amici e alle persone che partecipano a C’è Posta per Te, dove la conduttrice ha spesso un ruolo determinante nell’apertura della famosa busta. Stavolta, però, lei e il suo programma si sono beccati parecchie critiche per un fatto che non è andato proprio giù a una grande fetta di pubblico, come si legge dai commenti sui social, e anche ad altri vip, che hanno deciso di esporsi ed esprimere la propria opinione. Tra questi, c’è stata anche la mamma di Chiara Ferragni, la scrittrice Marina Di Guardo, che ha usato parole nette e forti sulla questione.

Anche Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, contro Maria De Filippi: cos’è successo

Sabato 7 gennaio è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi che da oltre 20 anni tiene il pubblico incollato al televisore il sabato in prima serata. Le storie sono sempre molto emozionanti, così come sono commoventi le sorprese con l’ospite ‘vip’. Nella prima puntata, ad esempio, ci sono stati Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo a regalare un sorriso ai destinatari della posta più famosa d’Italia. Tra le storie, però, ce n’è stata una che ha scatenato le polemiche e le critiche sui social. Protagonista, una coppia di ragazzi di Roma, sposati e con 3 figli. Lei, Valentina, chiedeva perdono al marito Stefano per averlo tradito, e alla fine ci è riuscita, anche con l’aiuto di Maria De Filippi. Storie come questa si vedono spesso a C’è Posta per Te, ma stavolta l’atteggiamento del marito e quello che è venuto fuori dai loro racconti hanno provocato la reazione del pubblico.

Stefano, infatti, è apparso un po’ come un ‘marito padrone’, che pretende la perfezione da sua moglie e che ora, nonostante la separazione, continua ad avere rapporti intimi con lei per un fatto ‘fisico’, come lui stesso ha dichiarato. Chiara Ferragni e Fedez, che guardavano il programma commentandolo sui social, hanno definito ‘tossica’ la relazione tra i due. La stessa Maria De Filippi ha sottolineato che tradire una persona è sbagliato tanto quanto trattarla male e chiamarla ‘serpe’, come Stefano ha definito Valentina in trasmissione. Anche Marina Di Guardo ha commentato questa vicenda, pubblicando delle stories abbastanza forti su Instagram: “C’è Posta per Te: come la tv normalizza la violenza”, ha scritto la mamma di Chiara Ferragni, “Allucinante! Poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne”. Parole forti, dunque, quelle della scrittrice, che ha condannato pesantemente i protagonisti della storia e anche la redazione del programma, che ha scelto di raccontarla. Voi cosa ne pensate?

