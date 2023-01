Stefano De Martino s’attacca al tram | Le ragioni dietro un acquisto bizzarro

L’amatissimo conduttore partenopeo ha fatto un acquisto che ha lasciato tutti sbigottiti. Ecco in cosa ha investito e quale è il motivo

Ballerino e conduttore ormai di fama nazionale, Stefano De Martino è ormai un pilastro dell’intrattenimento targato Rai 2. Dopo la partecipazione ad Amici come concorrente e il successivo lavoro da danzatore professionista, negli ultimi anni ha deciso di accantonare la strada dell’arte per dedicarsi a una passione che coltiva fin da piccolo: la conduzione televisiva.

Spontaneo, ironico e capace di tenere le redini della situazione, si è rivelato un ottimo presentatore e i suoi programmi vengono riconfermati anno dopo anno. Nella vita privata, Stefano De Martino è papà di Santiago, avuto con la compagna Belén Rodriguez con cui si è recentemente riavvicinato.

Nel privato, però, sembra che proprio in questi ultimi giorni abbia anche fatto un acquisto decisamente insolito: ha comprato un tram. Ecco il motivo.

Stefano De Martino e il tram: progetti futuri?

Ormai non si contano più le volte in cui Stefano e Belén si sono presi e mollati. Dopo un iniziale matrimonio, dal quale è nato Santiago, i due hanno infatti vissuto diversi tira e molla, conditi sempre da un grande gossip attorno a loro. Dopo le relazioni con Iannone prima e Spinalbese poi, dal quale ha avuto Luna Marì, Belén è ritornata tra le braccia di Stefano, con il quale risulta ancora sposata a causa di una pratica di divorzio mai conclusa.

I due, oggi, sembrano solidi e sereni e, per il bene di sé stessi e della coppia, cercano di tenersi lontani da una sovraesposizione mediatica. Recentemente, la coppia ha fatto un mega acquisto, comprando una villa enorme a Posillipo con parco privato e accesso a mare dedicato. Nelle ultime ore, però, sembra che il conduttore abbia fatto anche un altro acquisto insolito: ha comprato un tram.

A Napoli, infatti, sono state messe in vendita tre vetture degli anni Trenta, state in servizio quasi cento anni fa. Sebbene ancora non ci siano conferme, secondo Fanpage.it una di queste sarebbe stata acquistata proprio da Stefano De Martino per la cifra di 3.780 euro. Secondo le indiscrezioni, il conduttore di Bar Stella potrebbe avere l’intenzione di trasformare il tram in un ristorante, in un bar o in una prestigiosa pizzeria: non è una novità, infatti, il suo legame con la sua terra natia. Al momento non si hanno ulteriori dettagli, quindi per scoprire se queste indiscrezioni corrispondono alla realtà non ci resta che continuare a seguire l’amatissima coppia sui social.

