Antonella Elia, gambe da sogno | Da togliere il fiato a quasi 60 anni

A 59 anni appena compiuti Antonella Elia non sente minimamente il passare degli anni. Le ultime foto postate sui social hanno fatto sognare i fan, ed il suo compagno.

L’anno appena trascorso è stato, sul fronte televisivo, piuttosto ricco per una delle regine della televisione italiana. Antonella Elia, dopo un fortunato periodo in veste di opinionista per il Grande Fratello Vip e Live-Non è la D’Urso e di concorrente in Temptation Island, ha partecipato, nel 2022, a Back to School e Alessandro Borghese – Celebrity Chef in qualità di concorrente, La Pupa e il Secchione – Show come giurata, BellaMa’ tornando a lavorare come opinionista e Citofonare Rai 2 come “inviata dell’amore”.

E, proprio in occasione del primo appuntamento del 2023 con Paola Perego e Simona Ventura, nella puntata dell’8 gennaio tornerà anche ‘Antonellina’ che, direttamente da Merano, racconterà la storia d’amore della Principessa sissi e del suo amato Franz.

Antonella Elia, periodo top: lavoro e vita privata. Le novità

La showgirl, attrice e conduttrice sta dunque vivendo un periodo fortunato sul fronte lavorativo ma anche per quanto riguarda la sua vita privata le cose vanno a gonfie vele. Innamoratissima di Enrico Delle Piane, i due sono tornati insieme a metà dello scorso anno e fu proprio lei a raccontare, in un’intervista al Corriere della Sera, quanto l’attore le desse “un senso di famiglia”. Lui, insieme a tanti amici e amiche della Elia, erano presenti al compleanno della showgirl organizzato in un noto ristorante di Ostia ad inizio novembre, per rendere omaggio ad un volto che ha fatto la storia della televisione italiana.

59 anni, 33 dei quali passati in tv, Antonella ha dimostrato a sé stessa e agli altri di essere una donna indipendente e forte, superando le più grandi difficoltà della vita vissute quando era solo una bambina. Rimase infatti orfana della madre quando aveva soltanto un anno e mezzo mentre a 14 anni perse il padre Enrico, deceduto in un grave incidente stradale; affidata ai nonni, perse anche loro prima del compimento dei 18 anni.

Le foto da sogno di Antonella Elia: l’età è solo un numero

Premesse davvero non facili per costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo, un ambiente nel quale si è sempre esposti a commenti positivi, ma anche a critiche. Molto attiva sui social, anche nelle ultime ore Antonella Elia ha utilizzato Instagram per fare ai suoi follower gli auguri di buona Epifania e ha fatto loro ben due regali. Una video ricetta molto salutare da lei realizzata insieme al compagno, che ha mostrato passo passo sulle Stories.

Ed una serie di quattro scatti postati sul feed, accompagnati dal messaggio: “Le “vere donne”… sono quelle che sanno spazzare i problemi con una scopa, volando sempre in alto. W le befane”. Con indosso un abito grigio tempestato di paillettes e mostrando, alla soglia dei 60 anni che festeggerà proprio nel 2023, la sua intramontabile bellezza ed il sorriso che non la abbandona mai. I follower l’hanno riempita di like (oltre 2.400) e complimenti per l’abito indossato, per le sue splendide gambe che non temono il trascorrere degli anni e, il primo a farlo è stato proprio il fidanzato, per i suoi “piedi meravigliosi”, come Pietro Delle Piane ha scritto tra i commenti. Per Antonella Elia, insomma, l’età è solo un numero.

Articolo di Daniele Orlandi

