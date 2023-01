Alessia Marcuzzi, ecco il suo numero | Una gaffe davvero clamorosa

Incidente che non doveva capitare, quello che ha sconvolto la mattinata di Alessia Marcuzzi. Il suo numero di cellulare pubblicato ovunque: ecco cos’è successo

Conduttrice amatissima, dopo un periodo di pausa anche piuttosto lungo Alessia Marcuzzi è pronta a ritornare in pista con un nuovo progetto. Dopo anni di lavoro in Mediaset, la nuova vita della conduttrice è in Rai: questa sera, su Rai 2, inaugurerà il suo nuovo Boomerissima.

Tanta l’attesa dei fan, che non la vedono sul piccolo schermo dal 2020, quando ha condotto l’ultima edizione di Temptation Island andata in onda. Il 30 giugno 2021, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato di lasciare Mediaset dopo ben 26 anni e, il 28 giugno 2022 durante la presentazione dei palinsesti Rai, viene annunciato il suo ritorno sulla TV di Stato.

Proprio alle prime ore del giorno che vede il suo ritorno su Rai 2, però, due colleghi le hanno fatto uno scherzo poco piacevole. In pochi minuti, infatti, tutt’Italia aveva il suo numero di telefono: ecco cos’è successo.

Alessia Marcuzzi e il cellulare: tutta colpa di Fiorello

Conduttrice ed attrice, Alessia Marcuzzi è anche un’imprenditrice. Il suo primo progetto è stato Marks&Angels, fondato nel 2012: si tratta della produzione di borse ed accessori in pelle realizzati a mano, completamente Made in Italy. Successivamente, Alessia Marcuzzi si è dedicata anche alla formulazione di una linea di skincare naturale testata per pelli sensibili, Luce.

Alle prime ore di questa mattina, Alessia Marcuzzi è stata al centro della live Instagram di Fiorello e Fabrizio Biggio. Seppur non siano ancora tornati su Rai 2 alle prime ore del giorno, i due han già ripreso le dirette Instagram, che anticipano il ritorno di Viva Rai 2. Parlando del suo ritorno in Rai di questa sera, l’hanno videochiamata in diretta ma, inavvertitamente, hanno mostrato il suo numero di cellulare per intero:

Il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi in mondovisione a #VivaRai2 😅😂 pic.twitter.com/TXBfBOELQn — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 10, 2023

Immediatamente, il telefono della conduttrice di Boomerissima ha iniziato a ricevere tantissime chiamate e messaggi. La Marcuzzi, con la solita ironia che la contraddistingue, ha condiviso qualche messaggio ricevuto e sembra averla presa con leggerezza. “Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero” ha detto poi Fiorello in diretta, quando si è accorto di ciò che hanno combinato. Iconico, invece, il messaggio della moglie di Biggio che, proprio mentre lui era in diretta, gli ha scritto: “Sei un cretino!“.

Nonostante il disguido e la divulgazione di dettagli privati di Alessia Marcuzzi, sembra che tutti abbiano preso questo scivolone sul ridere: con Fiorello, d’altronde, non potrebbe essere diversamente.

