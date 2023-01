Felice per la morte della Regina ed un dettaglio specifico | Harry si confessa

Stando a quanto riferito dalla CBS, il principe Harry avrebbe dichiarato di essersi sentito ‘felice’ alla morte della Regina Elisabetta, in particolare per un dettaglio ben preciso. Di cosa si tratta.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, la Famiglia Reale d’Inghilterra ha continuato ad essere, come di consueto, al centro dell’attenzione pubblica.

Soprattutto per ciò che riguarda le vicende tra il Principe Harry e la moglie Meghan Markle e Buckingham Palace. Di recente, infatti, con l’uscita su Netflix dei primi episodi della docu serie sulla Royal Family sono scoppiate delle nuove polemiche che hanno visto contrapposti da un lato i duchi di Sussex e dall’altra Re Carlo ed il Principe William con le rispettive consorti. Ad ogni modo, a fare notizia recentemente è stata anche la dichiarazione di Harry rilasciata alla CBS proprio sulla scomparsa della Regina Elisabetta. Ecco che cosa ha riferito.

Felice per la morte della Regina

Come abbiamo detto poco fa, di recente il Principe Harry è tornato ad essere sulla bocca di tutti per via di un’affermazione apparentemente piuttosto forte fatta sulla morte della Regina Elisabetta. Secondo quanto riportato dalla CBS, Harry avrebbe dichiarato di essersi sentito felice al momento della scomparsa della Sovrana. In particolare, per un motivo ben preciso. Prima, però, di rivelare questo dettaglio, il duca di Sussex avrebbe anche riferito di non essere stato invitato ufficialmente a dare l’ultimo saluto a Queen Elizabeth. Tuttavia, una volta giunto a Balmoral si è chiesto se volesse davvero vederla. “Ci ho pensato per circa 5 secondi” ha detto Harry. “Sai una cosa? Puoi farlo. Tu devi dirle addio” ha aggiunto subito dopo. “Così sono andato di sopra, mi sono tolto la giacca, sono entrato ed ho passato un po’ di tempo da solo con lei” ha poi ripreso il racconto.

Il dettaglio

Dopo aver parlato del suo arrivo a Balmoral e dopo aver raccontato di aver appreso della notizia della morte della Regina Elisabetta soltanto online, il Principe Harry ha svelato un altro dettaglio inaspettato. Il duca di Sussex avrebbe di fatto dichiarato di essere stato felice in quel momento. “In realtà ero davvero felice per lei perché aveva finito la vita e suo marito la stava aspettando” ha infine concluso.

I due regnanti, infatti, sono oggi sepolti insieme ed hanno quindi potuto ricongiungersi almeno spiritualmente. Harry avrebbe quindi sussurrato alla Sovrana che sperava fosse felice e che fosse con il nonno. Inoltre, le avrebbe detto di essere molto orgoglioso di lei per aver assolto le sue funzioni di Regina fino alla fine. Delle parole davvero molto toccanti che hanno messo in evidenza ancora un altro lato della personalità del Principe Harry.

Articolo di Veronica Elia

