A Firenze ritorna Pitti Uomo edizione n.103

Il fashion system inaugura il nuovo anno con l’appuntamento più atteso e prestigioso del menswear internazionale. Dalla Fortezza da Basso ad altri palazzi storici di Firenze, Pitti Uomo è pronto a raccontare la moda uomo contemporanea e del futuro.

All’interno del programma ricchissimo di eventi, martedì 10 gennaio 2023 alle ore 18:00, durante l’esclusivo evento organizzato da Cristina Vittoria Egger in partnership Degorsi, presso l’NH Hotel di Palazzo Gaddi a Firenze, verrà svelata la collezione KNITWEAR CLOUD COUTURE del designer Mirco Giovannini: il nuovo progetto e-couture sostenibile combina da un lato la collezione KNIT LUXURY COUTURE, ispirata ai volumi degli anni ’50, con incursioni nel “futurismo” degli anni 2000, dall’altra la capsule CLOUDS, in cui l’universo della camicia viene esplorato all’infinito attraverso un puro esercizio di esaltazione della femminilità grazie all’unione del voile più sottile ed etereo con il filo di pura e nobile seta.

Il Salon of Excellence creato da DeGorsi presenterà una selezione di marchi artigianali:

l’alta gioielleria di Giulia Iosco, le borse artigianali di Manira, i gioielli couture di Encarnación Vergas, le sciarpe in cashmere di Purest, le borse che diventano piccole sculture di Sy&Vie, oltre ad altri brand presenti tra i quali Chiaia Napoli, camicie Maison Siniscalchi e pantaloni di Voglio Napoli. Viola Milano presenta il loro ultimo lifestyle di lusso e accessori. Morittu e Marchesini tailoring presentano una capsule sartoriale d’avanguardia.

Il dialogo tra la materia e il corpo è il cuore di ogni sua opera, Giulia Iosco realizza collezioni di gioielli unici per l’eccellenza della materia prima e l’assoluta novità della forma e del concetto.

L’artigianalità è uno degli elementi peculiari di MANIRA, grande attenzione alla qualità alla scelta della materia prima, cura del dettaglio e passione per il bello.

Essere conosciuti, come “gli artigiani del bello ” è un valore costante nel tempo. Ogni borsa diventa design perché non vuole essere solo un oggetto ma sedurre chi la guarda.

Encarnación Vergas è un marchio di design di alta gioielleria e accessori, i suoi pezzi, uniscono bellezza ed eccellenza del materiale per realizzare gioielli e accessori di altissimo pregio, unici al mondo nella scelta dei loro diamanti.

Durante una visita in Nepal, il fondatore Patrick Garbini si è imbattuto in un atelier a conduzione familiare dove un piccolo team di abili tessitori realizzava sciarpe in cashmere di straordinaria qualità.

Purest si impegna a far crescere questo team perseguendo l’eccellenza, attraverso la creazione di un ‘ecosistema’, di partnership virtuose e di artigiani e fornitori privilegiati che permettono di produrre articoli di altissima qualità in linea con elevati standard di tutela dell’ambiente e del lavoro, attraverso l’utilizzo del miglior cashmere al mondo, dando forma alle creazioni disegnate a Milano dal direttore creativo Saverio Palatella.

Le borse con la firma di Sy&vie prendono vita attraverso diverse tecniche. I pezzi prodotti attraverso l’arte dell’intaglio sono lavorati manualmente in singoli blocchi di legno, ottenendo forme che accentuano i toni naturali del materiale.

Il fascino è dovuto ai disegni, che ritraggono la bellezza naturalmente colorata di animali, piante e natura nel suo complesso. Sy&Vie ha anche la collezione Nature-à-Porter, un insieme di pezzi creati dalla tecnica autoriale chiamata assemblage. Le borse della collezione presentano disegni realizzati con foglie, fiori e ghiaia, creando composizioni vivaci con uno stile inconfondibile. Nel 2014 ha iniziato una nuova linea dedicata a condividere la bellezza unica della natura attraverso prodotti che vanno oltre il marchio, trasformando il savoir-faire ancestrale e la natura scartata in opere d’arte che si possono portare addosso.