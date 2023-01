Strage di Erba, il mistero si infittisce: trovato morto l’avvocato di Frigerio | Aveva solo 49 anni

Un’altra novità sull’intricata vicenda della strage di Erba, per la quale sono stati condannati Rosa e Olindo. L’avvocato è stato trovato senza vita

Il caso di Erba ha tenuto milioni di italiani incollati alla tv per anni e anni. Nel 2006, l’11 dicembre, in un appartamento di via Armando Diaz Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini sono stati uccisi a colpi di spranga e coltello.

Per questi crimini sono stati condannati in via definitiva Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi, vicini di casa delle vittime e oggi condannati all’ergastolo. Fin da subito, però, sono state moltissime le persone che non hanno mai creduto a questa versione dei fatti e, ancora oggi, tantissimi li credono innocenti.

Nelle ultime ore, il caso sta vivendo nuovi aggiornamenti. L’avvocato di Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage poiché creduto morto, è stato trovato morto nel suo garage. Ecco i fatti.

Manuel Gabrielli trovato morto: cos’è successo

L’unico a sopravvivere alla furia omicida di Rosa Bazzi ed Olindo Romano, giudicati come unici colpevoli in Corte suprema di cassazione, è stato Mario Frigerio. Attaccato e creduto morto dagli assalitori, in realtà è sopravvissuto grazie a una malformazione congenita alla carotide, che gli impedì di morire dissanguato. Le sue parole, quando venne interrogato dagli agenti, furono fondamentali per determinare le colpe: tra ciò che dichiarò, infatti, fece il nome di Olindo.

Proprio poche ore fa, però, proprio l’avvocato di Mario Frigerio è stato trovato morto. Si tratta di Manuel Gabrielli, un legale di 47 anni che nella vicenda di Erba ha assunto un ruolo primario, rappresentando l’unico testimone della strage che ha distrutto più famiglie. A trovarlo è stata la moglie che, venerdì sera, è scesa in garage a controllare se tutto andasse bene: nonostante l’allarme dato subito alle autorità, per lui non c’era già più niente da fare.

La Procura di Como ha subito disposto l’autopsia per stabilire le cause della morte di Gabrielli, iscritto al foto di Monza e con lo studio privato a Seregno. Nel 2006 era diventato noto alle cronache per aver rappresentato Mario Frigerio nel processo contro Olindo e Rosa Bazzi, di recente tornati sulle pagine di cronaca poiché han dichiarato di essere stati incastrati e di non essere i veri colpevoli. Gabrielli, però, nella sua carriera ha difeso anche Michele Bravi, il giovane cantante che nel 2018 ha vissuto un incidente stradale che ha causato la morte di una donna in moto, Rosanna Colia. Al momento non ci sono novità: dopo l’autopsia, probabilmente, si potrà capire meglio cos’è successo.

