Conosciuto nel mondo della cooperazione internazionale, esperto di finanza per lo sviluppo e partenariati pubblico-privato, Roberto Ridolfi ha ricoperto numerose posizioni dirigenziali e incarichi diplomatici. Ha assunto impegni in ambito accademico e della ricerca in università italiane e internazionali e in ambienti multiculturali. Negli ultimi anni è stato anche consigliere speciale e poi direttore generale aggiunto della FAO. Da oltre due anni è il Presidente di LINK 2007, rete di ONG italiane e internazionali, alcune delle quali attive in settori chiave quali la salute, l’educazione, l’acqua, l’agricoltura, la formazione professionale, la parità di genere, l’ambiente, le emergenze umanitarie. “Cerchiamo di riportare l’Italia al centro dell’agenda come ponte tra l’Europa e l’Africa”, racconta a Massimo Lucidi. Bisogna “spingere l’acceleratore delle relazioni economiche e di solidarietà per creare i legami fra i leader di oggi e quelli di domani, fra l’Africa e l’Italia e l’Europa”.

L’articolo Roberto Ridolfi: “La sfida del 2023? Dichiarare guerra alle diseguaglianze” proviene da The Map Report.