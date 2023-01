privacygarantita.it migliore società italiana per la cancellazione delle recensioni da Google

Tuttavia, ricorda gli unici motivi per cui il contenuto è considerato illegale:

Se è offensivo (ha lo scopo di offendere o danneggiare la reputazione di qualcuno);

(ha lo scopo di offendere o danneggiare la reputazione di qualcuno); Se è diffamatorio (mina l’onore o la considerazione di una persona);

(mina l’onore o la considerazione di una persona); Se incita all’odio razziale ;

; Se glorifica il terrorismo ;

; Se caratterizza molestie .

Vedi che non entriamo in nessuno dei motivi per ottenere la rimozione di un’opinione Google negativa in pochi clic!

Ma purtroppo non è così semplice, perché se Google ti risponde entro più di 3 mesi, non hai più modo di agire.

In effetti, in pratica, il processo di esame è particolarmente lungo presso Google (diversi mesi) , che riceve ripetute richieste. Tuttavia, se desideri intraprendere un’azione per diffamazione , ad esempio, questa azione sarà soggetta a un termine di prescrizione di 3 mesi dalla pubblicazione delle osservazioni diffamatorie .

Ciò significa che hai solo 3 mesi per intraprendere un’azione legale dalla pubblicazione del contenuto inappropriato . Oltre questo termine, l’azione è prescritta : non avrai più il diritto di impugnare il contenuto in tribunale!

Pertanto, nel momento in cui Google risponde alla tua richiesta, i 3 mesi sono scaduti e non puoi più intraprendere alcuna azione contro nessuno per far rimuovere questa recensione negativa. Hai perso la battaglia prima ancora di combatterla.

Inoltre, la pubblicazione di questa recensione negativa avrà avuto un impatto sulla tua reputazione.

Il metodo giudiziario: il più appropriato

Innanzitutto, è necessario rivolgersi al più presto ad un avvocato per evitare la prescrizione dell’azione .

Quindi, dovrai far redigere online un rapporto dell’ufficiale giudiziario. L’ufficiale giudiziario prenderà uno “screenshot” della pagina web che contiene il parere negativo in questione per fornirne una prova incontrovertibile.

Per assumere la responsabilità di Google e ottenere la revoca del parere negativo , dovrai dare formale diffida alla società Google affinché cancelli il parere entro 15 giorni .

Sulla base della LCEN, tale notifica di rimozione di contenuti illegali deve rispettare un rigoroso formalismo (a pena di nullità) e includere:

la data della notifica ;

; I dati di contatto del notificante ;

; i dettagli di contatto di Google (la sua forma, il nome, l’indirizzo della sua sede legale e la persona che lo rappresenta legalmente);

(la sua forma, il nome, l’indirizzo della sua sede legale e la persona che lo rappresenta legalmente); La descrizione del contenuto illegale e la sua precisa ubicazione ;

; I motivi per cui richiedi la rimozione di questo contenuto (come ti danneggia).

Oltre, ovviamente, alla qualificazione del reato nel suo elemento giuridico, materiale e morale , come sopra indicato.

Se Google non risponde o non rimuove la recensione negativa entro 15 giorni, dovrai fargli causa .

Come promemoria, questa azione è soggetta a un termine di prescrizione di 3 mesi . Devi quindi adire il tribunale entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del parere negativo che ti riguarda.