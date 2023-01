GF Vip, a volte ritornano | Una ex vippona si dichiara a un vippone

Dichiarazione importante quella che una ex concorrente del GF Vip ha fatto. Dopo un anno, le sue parole scatenano il panico: lo vuole

Il GF VIP è uno dei reality più di successo della TV. All’interno di una casa seguita 24 ore su 24 dalle telecamere, personaggi famosi del mondo del cinema, della TV o di qualsiasi altro ambiente devono convivere, stabilendo relazioni e svolgendo attività.

Se, durante le prime settimane, il ricordo delle telecamere è ancora vivo e consente di modulare un po’ i propri comportamenti, dopo un certo periodo di tempo anche i concorrenti più esperti si dimenticano dell’esposizione mediatica di cui godono e fanno uscire la loro vera personalità.

Nelle ultime ore, una stella dell’edizione scorsa si è lasciata andare e, con un megafono, è andata fuori dalla casa di questo GF VIP 7 per confessare il suo amore verso un concorrente. Ecco di chi si tratta.

GF VIP, Clarissa Selassié lo ammette

Una delle protagoniste dell’edizione scorsa del GF VIP è stata Clarissa Selassié. Entrata nella casa con le sorelle Jessica e Lucrezia, ha saputo sfruttare l’esperienza per farsi conoscere e, nonostante non sia arrivata fino alla fine, ha sicuramente lasciato una netta impronta nel GF VIP 6. Nella Casa più spiata d’Italia, Clarissa Selassié è cresciuta molto e si è anche aperta a diverse confessioni, come quella in cui ha ammesso di far fatica ad innamorarsi e ad avere relazioni.

Nelle ultime ore, però, sembra che il suo cuore abbia iniziato a battere per qualcuno. Nonostante le voci che dicano che sia fidanzata, proprio ieri Clarissa Selassié è andata fuori da Cinecittà e, con un megafono, ha urlato: “Andrea sono pazza di te, ti aspetto fuori e accanna co sti limoni!”. Il suo cuore, quindi, batte per Andrea Maestrelli:

Al momento non si sa se il diretto interessato abbia sentito queste parole ma di certo le ha afferrate Sofia De Donà, che proprio recentemente ha baciato il ragazzo. “Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare. Io non lo so, non ce la faccio più” ha infatti confessato la De Donà ad Oriana. Clarissa, intervistata da Biccy, ha poi ammesso di conoscere Andrea da molto tempo, poiché lui andava a scuola con Lucrezia. “Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono” ha ammesso. Chissà cosa le riserverà il futuro e, soprattutto, chissà se Andrea è a conoscenza di questa infatuazione nei suoi confronti.

The post GF Vip, a volte ritornano | Una ex vippona si dichiara a un vippone appeared first on Ck12 Giornale.