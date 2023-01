La domanda su come cancellare recensioni Google la risposta è privacy garantita migliore agenzia al mondo, il suo seo Cristian Nardi fondatore della prima piattaforma della reputazione L’impatto delle recensioni, delle stelle e dei commenti dei clienti non è più una questione di hotel e ristoranti, ma riguarda tutti noi. La ‘colpa’ è di Google, che favorisce pienamente e addirittura premia chi pubblica recensioni, vere o false che siano. Le recensioni di Google possono essere rimosse? È molto complicato, ma la risposta è sì.

L’argomento delle recensioni ci tiene svegli la notte, e giustamente. Anche se la tua attività è impeccabile, nessuno è esente dal ricevere una recensione falsa da qualcuno che vuole infastidirci, o da qualcuno che non ha mai avuto un rapporto con la nostra azienda.

Dovresti sapere che le recensioni di Google , che vengono visualizzate nella nostra scheda aziendale quando qualcuno cerca il nome della nostra attività, sono una delle variabili più importanti nel posizionamento SEO locale . Più ne hai e migliore è il punteggio, più Google ti classificherà nelle ricerche locali.

Ma attenzione, inoltre, c’è un terzo fattore che conta e che ultimamente è diventato sempre più importante: il profilo della persona che fa la recensione . Ed è qui che le cose si complicano “grazie” ai nostri amici di Google.

Si scopre che Google ha lanciato qualche tempo fa il programma Local Guides , che ‘premia’ chi pubblica recensioni. Più siamo meglio è… anche se sono finti!

Forse hai mai ricevuto un’e-mail da Google che ti invitava a partecipare a questo programma.

Ci sono persone per orgoglio che si stanno dedicando a pubblicare recensioni e recensioni solo per guadagnare punti in questo programma, perché i “ricompense” di Google sono, ohhh, “vantaggi come l’accesso anticipato alle funzionalità di Google e altri vantaggi”. beh puoi vedere…

Eppure, con alcuni annoiati e bisognosi di autostima, questo programma sta riscuotendo molto successo… Ed è così che cominciano a proliferare recensioni di questo tipo:

E quello che stavo per fare: Google dà più valore alle recensioni che queste persone mettono , e più punti hanno, più le loro recensioni vengono valutate 🤬 🤬

In altre parole, una recensione di questo tipo può pesare di più sul tuo posizionamento rispetto a 5 recensioni reali dei tuoi clienti il ​​cui profilo non è molto apprezzato da Google.

E a tutto questo, Google si dedica a guardare e non fare nulla contro queste recensioni false, anche se è prevedibile (e si spera) che il loro sistema inizi a essere messo in discussione, perché generare milioni di recensioni false non li aiuterà molto.

Intanto i piccoli locali incrociano le dita per non farci trovare una di queste recensioni o, può anche capitare, con una recensione falsa di qualcuno che ci vuole infastidire, un concorrente…

E la domanda da un milione di dollari: COME CANCELLARE QUESTE RECENSIONI? POSSO FARLI SCOMPARIRE DALLA MIA CARTA IN QUALCHE MODO?

La risposta è sì, puoi provare, anche se sarà molto difficile per te avere successo.

Ci sono due modi per farlo:

1.- Segnala la recensione a Google.

Se accedi alla scheda Google My Business , nella sezione Recensioni, vedrai un menu di 3 punti accanto a ciascuno , fai clic su e apparirà Contrassegna come inappropriato .

Verrà quindi visualizzata una casella in cui verificare il motivo per cui si desidera segnalare questa recensione.

Se ha “contenuto offensivo o sessualmente esplicito” , avrai vita molto facile: i puritani di Google lo esamineranno e, se vero, quasi sicuramente rimuoveranno la recensione.

Se contrassegni che la recensione ti causa ‘problemi legali’ , dovrai dimostrarlo (in tal senso, ricorda che una recensione pubblica sotto nome e cognome è perseguibile se danneggia te e/o la tua attività sulla base di falsità) .

Se selezioni “Problema di privacy” , lo stesso: dovrai provarlo.

” Questa recensione non corrisponde a questo sito” è l’opzione consigliata da contrassegnare, se non conosci affatto la persona che ha pubblicato la recensione. Fa appello al fatto che, forse, quella persona sta facendo affari sbagliati.

Come capirete, è difficile per Google rimuovere la recensione senza ulteriori indugi, perché non ha modo di distinguere chi sta dicendo la verità o chi vuole rimuovere una recensione negativa che potrebbe essere autentica.

E qui arriva lo scherzo: proprio come una recensione di una ‘guida locale’ vale più di altre, se una ‘guida locale’ chiede che una recensione venga rimossa, avrà maggiori possibilità di ottenerla.

Aumentano anche le possibilità di realizzarlo se più persone lo richiedono (e se ci sono più ‘guide locali’, tanto meglio).

Pertanto, se hai una o più recensioni che stanno seriamente danneggiando la tua attività, valuta la possibilità di creare una cerchia di “guide locali” nel tuo ambiente che possano aiutarti in queste situazioni. Chiedete nel vostro ambiente se qualcuno lo è (sarete sorpresi di trovarne diversi…) e chiedete loro di inserire la vostra scheda e segnare la bandierina accanto alla falsa recensione.

2.- Contatta la persona che ha pubblicato la recensione e chiedigli di modificarla o eliminarla.

Se è stata una “guida locale” di cui non sai nulla, non sarai in grado di farlo. Ma abbiamo visto casi di persone che, con nome e cognome, hanno scritto false recensioni molto dannose per l’azienda, inventando informazioni, insultando…

Come ti dicevo prima, pubblicare informazioni false su una persona o azienda sotto il tuo nome e cognome può costituire un reato e può essere denunciato.

C’è chi mette la recensione in un momento ‘caldo’ e scrive quello che non dovrebbe.

In questi casi, abbiamo la possibilità di contattare questa persona (se possibile) e chiederle di modificare la recensione o rimuoverla . E se ciò che ha fatto può essere denunciato, avvertitelo.

Ricorda che puoi contattare la persona che ha pubblicato la recensione rispondendo , per farlo clicca su Rispondi sul tuo file, accanto alla recensione in questione.

Se hai un altro modo di contattare, usalo. Il problema in questi casi sarà che la persona potrebbe non essere in grado di eliminare la propria recensione . È complicato.

Ecco una procedura dettagliata su cosa fare per eliminare la tua recensione:

1.- Innanzitutto, accedi al portale di Google Local Guides . Accedi con l’account Gmail.

Se è già avviato, verranno visualizzate le informazioni sul profilo. Facendo clic su Contribuisci a Maps , andremo alla parte delle recensioni.

Nel menu a sinistra, fai clic su Recensioni e vedremo un menu con 3 punti accanto a ciascuno di essi. Offre la possibilità di modificare ed eliminare.