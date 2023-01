Minions 2, succederà una cosa impossibile da prevedere… sapete già di che cosa si tratta? Resterete di sicuro senza parole.

Si tratta di uno dei cartoni animati più amati da grandi e piccini degli ultimi anni. Stiamo parlando dei Minions. I sorprendenti e pasticcioni esserini gialli aiutanti del protagonista Gru.

Uscito per la prima volta nel 2010, il film d’animazione è stato fin da subito un enorme successo, tanto che nel giro di pochi anni si è trasformato in una vera e propria saga. Dopo Cattivissimo me (2010), sono usciti nelle sale cinematografiche Cattivissimo me 2 (2013), Minions (2015), Cattivissimo me 3 (2017) e Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022). Ed è proprio in quest’ultimo capitolo della saga che accadrà qualcosa di davvero impossibile da prevedere…

Minions 2: succederà una cosa impossibile da prevedere

È uscito lo scorso agosto al cinema il quinto capitolo della saga di cartoni animati più amati da grandi e piccini. Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Dopo quattro appuntamenti è finalmente arrivato il momento di scoprire qualcosa di davvero incredibile. Vale a dire come il protagonista del cartone animato abbia deciso di diventare un ‘genio del crimine’. Nel film, infatti, si fa un salto indietro negli anni ’70 quando il piccolo Gru è soltanto un ragazzino di 11 anni che desidera conquistare il mondo. Le sorti del suo futuro, però, cambieranno quando Gru incontra i Minions Kevin, Stuart, Bob e Otto che lo aiuteranno nella sua impresa. La vera occasione arriva quando il gruppo più famoso di cattivi, I Malefici 6, perde il suo leader, allora Gru decide di presentarsi ad un colloquio per diventare un nuovo membro del team. Purtroppo, però, i suoi beniamini non restano particolarmente impressionati da lui. Così Gru ribalterà la situazione e diventerà il loro nemico numero 1.

Il successo della saga

Nel corso di cinque capitoli i Minions sono diventati delle vere e proprie icone. Amati da grandi e piccini, sono riusciti a conquistare il grande pubblico con la loro inimitabile simpatia. Ma non è tutto, perché a rendere davvero speciale questo cartone animato al di là del divertimento è la capacità di andare oltre con un impatto emotivo molto forte.

Per esempio, anche Gru è un protagonista molto apprezzato, in quanto dietro alla facciata del super cattivo c’è un personaggio affabile che spinge il pubblico a tifare per lui. Sebbene, quindi, la trama nella maggior parte dei casi non sia particolarmente originale, ciò che rende avvincente il cartone è senza dubbio il modo in cui vengono superati gli ostacoli e ciò che accade lungo il percorso.

Nell’attesa di un nuovo capitolo, non ci resta che goderci Cattivissimo me 2, in onda su Italia 1 sabato 7 gennaio 2023 alle ore 21.20.

Articolo di Veronica Elia

The post Minions 2, succederà una cosa impossibile da prevedere appeared first on Ck12 Giornale.