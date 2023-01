C’è Posta per te, muore dopo la puntata: era giovanissima

Drammatica vicenda quella che ha coinvolto una protagonista di C’è Posta per Te. Dopo la puntata, infatti, la malattia ha preso il sopravvento

Il programma di Maria de Filippi racconta in ogni puntata le più appassionanti storie di vita, di amore e di famiglia. Il format, infatti, consente di provare a riappacificare con qualcuno con cui i rapporti si sono interrotti a causa di liti e contrasti.

In alcuni casi, però, Maria de Filippi dà voce anche a persone che semplicemente vogliono ringraziare una persona per tutto ciò che fa o dimostrarle il proprio bene e il proprio amore, organizzandogli una sorpresa magari con un personaggio famoso.

In una delle scorse edizioni, una delle storie che ha commosso di più i telespettatori è stata quella di una ragazza che, su idea del proprio fidanzato, ha potuto conoscere il suo idolo, Alessandra Amoroso. Poco dopo la puntata, però, la triste notizia: se n’è andata.

C’è Posta per Te: addio a Valeria

Una delle storie più drammatiche mai avvenute a C’è Posta per Te è quella di Valeria, una giovane ragazza che era stata invitata nella trasmissione proprio dal suo fidanzato. Incinta di otto mesi e malata di cancro, infatti, aveva ricevuto una bellissima sorpresa dal suo compagno, che le ha fatto incontrare la sua cantante preferita proprio per ringraziarla di tutto ciò che faceva per lui quotidianamente.

Invitata quindi in trasmissione, Valeria ha raccontato la sua storia e, con sua estrema sorpresa, ha potuto conoscere Alessandra Amoroso, il suo sogno più grande. Dopo la puntata, le due si sono conosciute meglio e sono addirittura diventate amiche: la cantante, infatti, si è spesso sincerata dello stato di salute della giovane, andando a trovarla quando era in ospedale. Dopo solo qualche anno dalla sua partecipazione a C’è Posta per Te, però, la più triste delle notizie: Valeria se n’era andata proprio a causa del cancro, che negli anni era peggiorato.

A ricordarla, sui social, non solo i numerosi telespettatori della trasmissione, ma anche il marito della giovane ed Alessandra Amoroso stessa. Il compagno, infatti, ha scritto: “Dolce notte angelo mio. Un grande abbraccio a te che mi hai insegnato tanto! Vogliamo ricordarti tutti insieme, lei che ci ha insegnato a non arrenderci mai“. Anche Alessandra Amoroso l’ha ricordata, sottolineando la sua forza di volontà e la sua determinazione: una storia che lascia l’amaro in bocca ma che insegna, ancora una volta, che non importa quanto tempo si vive, ma come lo si impiega e quanto amore si dedica alle altre persone.

The post C’è Posta per te, muore dopo la puntata: era giovanissima appeared first on Ck12 Giornale.