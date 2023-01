Valentina Vignali super trasparente: si vede tutto. La foto pubblicata su Instagram lascia tutti senza parole. Guardate un po’ qua.

Così bella e ben definita da sembrare una scultura. L’atleta e modella Valentina Vignali nei suoi ultimi post su Instagram ha lasciato i fan – e non solo – letteralmente senza parole.

La Vignali, infatti, soltanto pochissime ore fa ha pubblicato una scatto super trasparente in cui viene lasciato poco spazio all’immaginazione. L’avete già visto? Guardate un po’ qua con i vostri stessi occhi: davvero mozzafiato!

Carriera e vita privata

Valentina Vignali è una cestista, modella e personaggio televisivo nata a Rimini il 30 maggio 1991. Fin dall’età di 8 anni ha iniziato a giocare a pallacanestro, raggiungendo una lunga serie di significativi traguardi che nel 2010 l’hanno portata ad essere vice campionessa nel campionato di pallacanestro femminile under 19. Nel frattempo, nel 2005 intraprende anche la carriera di modella e nel 2006 comincia a partecipare ai primi concorsi di bellezza fino a conquistare la finale di Miss Italia.

Dopo essersi diplomata all’Elite Fashion Academy di Milano, Valentina intensifica la sua attività nel mondo dello spettacolo e nel 2013 posa senza veli per la rivista Playboy. Da quel momento in poi la sua vita si divide fra sport e copertine, ottenendo anche un grande seguito sui social network, tanto che ad oggi su Instagram vanta la bellezza di più di 2 milioni e mezzo di follower. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che la Vignali è stata fidanzata dal 2013 al 2018 con il collega Stefano Laudoni, mentre dal 2019 al 2022 è stata legata al fotografo e regista Lorenzo Orlandi.

Valentina Vignali super trasparente

Valentina Vignali, cestista e modella classe 1991, pochissime ore fa ha mandato letteralmente in delirio il web pubblicando una foto in cui si è voluta mostrare con una mise super trasparente che ha messo in risalto il suo fisico da atleta. Nello scatto pubblicato sui social, infatti, la bella Valentina è messa di tre quarti e lascia intravedere la schiena ed il lato b appena celati da un mini abito trasparente e glitterato. Lo sguardo assorto fra i pensieri ed il volto incorniciato dai lunghi capelli castani, forse ancora bagnati e lasciati sciolti sulle spalle. Sullo sfondo, invece, una splendida vasca da bagno in ceramica bianca che ci fa pensare che la modella abbia appena terminato di fare il bagno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Vignali (@valentinavignali)

“Resti bella e triste come il paesaggio a Venezia” ha scritto la Vignali a commento della propria foto citando una nota canzone dei rapper Guè Pequeno e Marracash. I fan dal canto loro non sono riusciti a trattenere l’entusiasmo ed hanno subito sommerso lo scatto con una miriade di commenti. “Cosa possa dire? Divina” scrive qualche follower. “Una statua greca” aggiunge subito dopo qualche altro utente. E voi, che cosa ne pensate? Di sicuro Valentina Vignali in questa foto è di una bellezza a dir poco sconvolgente!

Articolo di Veronica Elia

The post Valentina Vignali super trasparente | Si vede tutto appeared first on Ck12 Giornale.