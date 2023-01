principessa-charlene,-scoppiano-le-polemiche:-tutta-colpa-di-un-video

Impazzano le polemiche sulla Principessa Charlene di Monaco. Il tutto è avvenuto a causa di un video che non ha lasciato indifferente nessuno, l’avete visto?

La Principessa di Monaco è tornata a far parlare di sé. Dopo un lungo periodo di silenzio, l’apparizione pubblica di Charlene non è di certo passata inosservata. Ecco che cosa è successo.

Quella della Principessa Charlene è senza ombra di dubbio una delle figure più enigmatiche e misteriose del momento. Sposata con il Principe Alberto II di Monaco, Charlene ha attirato parecchio l’attenzione su di lei. In particolare, dopo i primi anni vissuti a corte, la Principessa è sparita dalla vita mondana, suscitando così non poca curiosità non solo nei sudditi monegaschi ma anche nel resto del mondo. Solo nell’ultimo periodo è stato reso noto il motivo della vita ritirata della Principessa, che ha avuto dei seri problemi di salute. Di recente, però, Charlene è tornata a palazzo per adempierei ai compiti che il suo ruolo prende, oltre a dedicarsi ai suoi due bambini. Eppure di recente le luci dei riflettori si sono accessi non solo su di lei ma anche sulla sua intera famiglia, ecco il perché.

Le polemiche sulla Principessa

Charlene è apparsa pubblicamente per i consueti auguri di buon anno. La Principessa, insieme al marito Alberto II e ai due gemelli Jacques e Gabriella, si è rivolta ai sudditi monegaschi con la sua grazia e gentilezza che da sempre la contraddistinguono. Una pioggia di critiche, però, si è riversata non solo su di lei ma anche sui due bimbi. Al centro delle critiche ci sono i look che i piccoli hanno sfoggiato in occasione dei pubblici auguri. Secondo quanto riportato da Leggo, il piccolo Jacques ha indossato un completo nero con una camicia bianca, mentre sua sorella Gabriella è apparsa con un vestitino di colore grigio. Per il popolo del web, i gemelli erano vestiti in modo troppo cupo. I loro abiti, infatti, erano troppo seri e da adulti. Questo è il tenore dei commenti che i monegaschi e non solo hanno rilasciato dopo aver assisti agli auguri della Famiglia Reale.

L’apparizione pubblica della Principessa Charlene è una delle poche dopo il lungo periodo trascorso in Sudafrica. L’ex nuotatrice originaria del Paese africano è stata assente negli ultimi anni, suscitando non solo preoccupazione ma anche curiosità. Non sono stati pochi i gossip che si sono rincorsi sul suo conto negli ultimi anni, e che volevano la coppia reale in crisi. Charlene ha messo a tacere tutti lasciando un’intervista in cui ha spiegato che il motivo della sua assenza a Monaco era dovuto esclusivamente a motivi di salute. Secondo quanto riporta Elle, la Principessa ha avuto dei problemi causati da un’infezione all’orecchio, al naso e alla gola, che l’hanno trattenuta in Sudafrica per parecchi mesi.

Articolo di Eleonora Di Vincenzo

The post Principessa Charlene, scoppiano le polemiche: tutta colpa di un video appeared first on Ck12 Giornale.