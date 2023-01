Pesantissima accusa al Grande Fratello Vip | Ci saranno provvedimenti?

Pare proprio che quest’anno il Grande Fratello Vip non possa fare proprio a meno di accuse pesanti e polemiche destinate a far discutere per giorni e giorni sotto la sacra effige del trash.

Sappiamo bene come il Grande Fratello viva di dinamiche anche forzate, stucchevoli e che stonano con un reality nella maggior parte dei casi, proprio perché si perde la parte “real”, per lasciare spazio solo allo spettacolo fine a se stesso a qualsiasi costo e circostanza. Eppure, questa è la televisione, senza scandali e sorprese eclatanti la piccola fiammella che la alimenta si spegnerebbe del tutto.

E in quest’ottica, perfino l’amore libero di Alex Belli va più che bene. Il problema è tutto il resto o perlomeno è diventato un problema con la nuova edizione del GF che ha sovrapposto fin troppo realtà e finzione, al punto da far scaldare ferocemente il pubblico a casa che non ha apprezzato i vari Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini e compagnia per il comportamento irrispettoso e indecoroso nei confronti di Marco Bellavia.

Eppure, proprio questo passo falso ha penalizzato e anche di tanto il resto dell’edizione, gli occhi inquisitori sono sempre puntati sui concorrenti e così, dopo la partecipazione lampo di Riccardo Fogli, al centro delle polemiche è finita Patrizia Rossetti e proprio a causa di un ex gieffino.

Patrizia Rossetti abbandona la casa del Gf: ma cosa si nasconde davvero dietro la sua scelta?

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia per problemi di salute: “Non sto bene, mi dispiace ma non riesco ad essere attiva. Non dormo bene, i dolori mi vanno allo stomaco. Non credo siano questioni di testa, ne parlavo anche con gli autori. Ho avuto momenti in cui sono andata in confessionale, ho parlato con la psicologa per cedimenti e angosce. Ora è una questione fisica, è un disagio fisico. Non posso impasticcarmi tutti i giorni”, aveva la conduttrice tv, malgrado Alfonso Signorini abbia cercato in tutti i modi di trattenere la Rossetti.

Ma alla fine, la concorrente ha deciso di dire addio ai suoi compagni di gioco. Eppure, secondo Salvo Veneziano, la realtà sarebbe ben altra. Patrizia Rossetti, infatti, avrebbe abbandonato la casa a causa di un episodio alquanto spiacevole di cui si è resa protagonista parlando di violenza sessuale nei confronti di un’altra concorrente della casa, frasi queste che non sono passate inosservate e molti su Twitter chiedevano seri provvedimenti per il triste episodio.

Un provvedimento quindi che sempre secondo Veneziano sarebbe stato concordato tra gli autori e la Rossetti: “Siamo arrivati al punto di fingere un malessere per evitare la squalifica dopo le frasi pronunciare da Patrizia Rossetti sicuramente concordato con gli autori e il presunto conduttore che si fa chiamare dottore facendo la scenetta in diretta ‘pensaci prima di lasciare ecc ecc’ ps ormai pure gli eschimesi lo hanno capito che e tutto un bluff”, ha scritto l’ex gieffino che era stato cacciato proprio dalla casa nel 2020 a seguito di alcune sue infelici uscite nei confronti Elisa De Panicis.

Articolo di Karola Sicali

