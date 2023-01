Miriam Leone in bikini è da urlo | Curve da sogno

Conquistare i social con una foto? Ci è riuscita Miriam Leone con uno scatto in bikini su una candida spiaggia bianca che ha immediatamente catalizzato l’attenzione del web

Lei si è regalata un periodo di vacanza al termine di una fase lavorativa che l’ha tenuta a lungo impegnata, ma ai numerosi fan ha fatto un regalo sorprendente. Miriam Leone ha da poco terminato il suo impegno sul set per la serie tv di Paolo Genovese “I Leoni di Sicilia” e si è imbarcata su un volo per l’Africa, paese scelto dall’attrice italiana per trascorrere le ferie.

Le riprese si sono concluse prima di Natale e lei lo ha annunciato su Instagram con il seguente messaggio: “Grazie per le emozioni di questi mesi, per i luoghi bellissimi in cui mi hai portato, anche quelli dell’anima, per le persone meravigliose che mi hai fatto incontrare, per la gioia ogni giorno di arrivare sul set e indossare i tuoi panni. A tutti voi ‘Leoni’ e al nostro condottiero Paolo Genovese di questa produzione super mega bella dico grazie con tutto il mio cuore”.

Miriam Leone e la foto dalle vacanze: bikini mozzafiato

Poi ha preso l’atteso volo, iniziando il nuovo anno all’insegna del sano e meritato relax sulle meravigliose spiagge africane. Non ha fornito alcun dettaglio, al momento, sulla destinazione scelta ma, pur dilatando i tempi e ritagliandosi tempo per rilassarsi e riposarsi, l’ex Miss Italia ed ex conduttrice, oggi attrice full time, è rimasta attiva sui social mostrando parte del suo viaggio sulle Instagram stories e postando una foto che ha lasciato il suo pubblico di fedelissimi a bocca aperta.

Si tratta della terza foto del 2023 postata su Instagram, dopo uno scatto dei fuochi d’artificio in occasione del Capodanno ed una foto che la mostra di spalle al mare durante il tramonto e con le mani a forma di cuore che ‘cingono’ il sole, che Miriam ha scelto per dare il benvenuto al nuovo anno. L’ultima istantanea è invece una ‘tipica’ foto delle vacanze, e mostra l’attrice sdraiata su un fianco sul bagnasciuga di una spiaggia bianchissima con, alle spalle, l’acqua cristallina del mare che si infrange a riva bagnandole il corpo. Uno scatto nel quale lei indossa un bikini color senape ed un cappello di paglia color nero, un look che potrebbe diventare un must della prossima estate italiana.

La reazione degli utenti allo scatto di Miriam Leone

A corredo della foto solo due parole, “Mama Africa” e, a seguire, una moltitudine di commenti di complimenti rivolti alla 37enne che nella serie tv che vedremo su Disney+ interpreterà la giovane milanese Giulia Portalupi, una delle protagoniste della famiglia palermitana dei Florio che, nell’800, era considerata una tra le più ricche dell’intero Paese.

In poche ore la prima immagine di vacanza di Miriam Leone ha conquistato oltre 147mila like; c’è chi ha scritto, “il metaverso è un universo parallelo di cui conosciamo ancora molto poco” facendo riferimento alla bellezza stellare e paradisiaca dell’attrice. Altri utenti hanno aggiunto, per complimentarsi con lei: “Dovresti essere esposta al Louvre” o ancora, “c’è chi ha zoomato e chi mente”, “una Dea”, “sei divina”. Insomma uno scatto decisamente promosso. E lei ha allora “rincarato” la dose pubblicando successivamente sulle Instagram Stories altre due o tre versioni alternative di quella foto in posizioni leggermente diverse.

