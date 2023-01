Attore a un passo dalla morte torna a parlare: dopo ore di apprensione, ora i fan possono tirare un sospiro di sollievo, ecco come sta.

La notizia dell’incidente è arrivata pochi giorni fa e ha tenuto col fiato sospeso i suoi tantissimi fan, che hanno temuto addirittura il peggio. Del resto, quando un attore di fama mondiale, protagonista di film di successo e più volte candidato agli Oscar rimane coinvolto in un incidente così grave e pericoloso, la paura è tanta.

Fortunatamente, però, qualche ora fa è stato proprio lui a ‘parlare’ tramite il suo profilo Instagram, rassicurando i suoi oltre 18 milioni di followers con un messaggio che fa ben sperare. Avete già capito di chi stiamo parlando? Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda avvenuta la notte di Capodanno.

Attore a un passo dalla morte torna a parlare: ecco cos’è successo e come sta adesso la star di Hollywood

La notte di Capodanno è stato praticamente a un passo dalla morte, ma qualche ora fa il famoso e amatissimo attore è tornato sui social e ha mostrato le sue condizioni dopo il terribile incidente che stava per costargli la vita. Sicuramente tutti avrete capito di chi stiamo parlando, perché negli ultimi giorni la notizia ha fatto il giro del mondo: lui è Jeremy Renner, la star di Avengers che tutti conosciamo come ‘Occhio di Falco’.

Un supererore sul grande schermo, ma anche nella vita, visto che l’attore era sceso in strada per cercare di liberare i viali dalla neve dopo la bufera che ha colpito gli Stati Uniti nelle ultime settimane. Nella sua zona, a circa 40 km da Reno, in Nevada, ben 35 famiglie erano rimaste senza corrente elettrica a causa del maltempo e della neve. Jeremy, dunque, si era messo al lavoro per migliorare la viabilità vicino casa sua ed è stato praticamente investito dal suo stesso spazzaneve. Un incidente molto grave, che gli è costato un trauma toracico e gravi ferite alle gambe, con conseguente trasporto d’emergenza in ospedale in eliambulanza. Due gli interventi chirurgici a cui l’attore si è sottoposto. Ora le sue condizioni sembrerebbero gravi ma stabili, stando alle parole di un suo portavoce. Oltre alle notizie che circolano sul web, poi, ci ha pensato proprio lui a rassicurare tutti mostrandosi su Instagram.

“Grazie a tutti per le vostre belle parole”, recita il post di Renner, “Sono troppo messo male per scrivere, ma mando tanto amore a tutti voi”. L’attore appare piuttosto sofferente, con ferite sul volto e tubi nel naso, ma l’immagine è comunque un’iniezione di speranza, visto quello che ha rischiato. Non ci resta che unirci al coro dei commenti che hanno invaso il post e augurargli una completa ripresa al più presto!

Articolo di Francesca Simonelli

