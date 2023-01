Maria De Filippi, Mediaset non ci crede ancora: la notizia è ormai ufficiale, i fan sono senza parole. Guardate che cosa è successo.

È senza dubbi una delle conduttrici Mediaset più amate di sempre. Con Amici, Uomini e Donne, Tu si que Vales e C’è Posta per Te tiene incollati migliaia di telespettatori al piccolo schermo. Stiamo parlando proprio di lei, di Maria De Filippi.

A tal proposito, negli scorsi giorni in casa Mediaset è arrivata una notizia davvero incredibile che ha lasciato tutti i fan e non solo senza parole. Sapete già che cosa è successo? Quando lo scoprirete non riuscirete a credere ai vostri occhi. Guardate un po’ qua.

Maria De Filippi: Mediaset non ci crede ancora

Come sappiamo, tra pochi giorni l’amatissima e seguitissima conduttrice televisiva di casa Mediaset, Maria De Filippi, tornerà sul piccolo schermo con una delle sue trasmissioni più apprezzate di sempre. C’è Posta per Te. Il celebre format che porta in tv le più commoventi storie d’amore e famigliari e tantissime incredibili sorprese a cui è praticamente impossibile non appassionarsi. Come infatti ha più volte ricordato la stessa De Filippi, la chiave vincente dei suoi programmi sta proprio nell’abilità di raccontare storie capaci di far emozionare il grande pubblico, lasciandolo sempre con il fiato sospeso. Stavolta, però, la trasmissione ripartirà nel 2023 con il botto. Guardate un po’ qua che cosa succederà durante la prima puntata. Non possiamo ancora crederci!

Torna in onda C’è Posta per Te

Sabato 7 gennaio 2023 a partire dalle ore 21.15 tornerà in onda in prima serata su Canale 5 una delle trasmissioni di Maria De Filippi più amate di sempre, C’è Posta per Te. Come ogni volta non mancheranno storie commoventi, sorprese mozzafiato e, ovviamente, anche tanti ospiti. A tal proposito, avete già saputo chi ci sarà al fianco della De Filippi in occasione della prima puntata di questa nuova edizione della trasmissione? Guardate un po’ qua: nemmeno Mediaset riesce ancora a crederci.

Ebbene, secondo quanto rivelato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il 7 gennaio l’ospite d’onore sarà una vera celebrità hollywoodiana. Sapete già di chi stiamo parlando? Nientedimenoche dell’attrice e produttrice americana di origini sudafricane Charlize Theron. Una meravigliosa notizia che ha lasciato tutti i fan senza parole.

Ma non finisce qui, perché in realtà come secondo ospite della serata ci sarà in studio un’altra ‘vecchia conoscenza’ di Maria De Filippi. L’attore turco Can Yaman che, come certamente ricorderete, è già stato ospite all’interno delle trasmissioni della conduttrice Mediaset. Insomma, l’inizio sembra essere promettente e noi non vediamo l’ora di seguire la nostra beniamina sabato 7 gennaio su Canale 5. Ne vedremo sicuramente delle belle!

Articolo di Veronica Elia

