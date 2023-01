Flavio Montrucchio fa esplodere il web | Totalmente inaspettato

Il bel conduttore torna a far luccicare gli occhi dei telespettatori. Molto attivo sui social, nelle ultime ore ha sconvolto tutti: ecco cos’è successo

Torinese di nascita e classe 1975, Flavio Montrucchio cresce lontano dalla tv. Dopo la maturità scientifica, infatti, si arruola come militare volontario e inizia a lavorare in banca. L’approccio alla tv arriva in modo totalmente casuale, con la partecipazione nel 2001 al Grande Fratello: la vittoria di quella seconda edizione del reality show, però, gli cambierà per sempre la vita.

Dopo la vittoria del reality show di Canale 5, infatti, inizia a studiare recitazione ed esordisce nel 2002 in CentoVetrine, in cui lavora fino al 2007. Nel 2003, poi, inizia a muovere i primi passi anche a teatro e al cinema, ma il vero anno del debutto è il 2004 con Grease, il musical.

Dopo una carriera ricca di soddisfazioni, nelle ultime ore Flavio Montrucchio è tornato a far parlar di sé: ecco il motivo.

Flavio Montrucchio stupisce di nuovo tutti

Dopo la partecipazione al musical Grease, il volto di Flavio Montrucchio è uno dei più richiesti per le campagne pubblicitarie nazionali. Parallelamente al ruolo di testimonial, continua a lavorare come attore soprattutto in fiction italiane come Capri o Fidati di Me, per poi ritornare nel mondo dei musical nel 2010 con Aladdin, ricoprendo il ruolo principale. Un’altra partecipazione importante è quella a Tale e Quale Show di Carlo Conti nel 2012, che lo vede arrivare secondo: qui emergono le sue capacità canore e artistiche.

È proprio l’esperienza al programma di Carlo Conti che fa maturare a Flavio Montrucchio un’importante decisione: congela infatti la carriera da attore e si lancia su una nuova, quella da conduttore televisivo. Esordisce con Elisa Isoardi, nel 2014, con “Una Notte per Caruso” e, da quel momento, non si ferma più. Nelle ultime ore, infatti, il suo nome è ritornato a fare il giro del web: su Twitter è andato in tendenza.

Il motivo è da ricercare nel ritorno di Primo Appuntamento, l’iconico programma di Real Time dove le persone cercano l’amore. La trasmissione, che con lui ha raggiunto un successo incredibile, è infatti ritornata martedì 3 gennaio:

#montrucchio ma quanto mi sto commuovendo questa sera a vedere #primoappuntamento che belle coppie — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) January 3, 2023

Il web, quindi, non ha potuto fare a meno di parlarne. Real Time, in realtà, lavora con Flavio Montrucchio anche in altre produzioni, come per Bake Off Italia dove è arrivato nel 2020 e Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, che conduce dal 2021. La carriera da conduttore televisivo, quindi, sembra decisamente la sua nuova strada: conoscendolo, però, in futuro potrebbe di nuovo stupirci.

