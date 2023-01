Mobilità sostenibile: Bari lancia un abbonamento bus super-economico

Un abbonamento di 20 euro col quale poter utilizzare tutti i mezzi pubblici per l’intero anno. È la nuova iniziativa di mobilità sostenibile che sarà presto avviata dal Comune di Bari.

“Con soli 20 euro all’anno”, annuncia ai cittadini baresi il sindaco Antonio Decaro sulla sua pagina Facebook, “si potrà prendere l’autobus tutti i giorni, lasciando a casa l’auto e l’ansia di dover trovare parcheggio. Grazie al programma di sostegno alla mobilità del Pon Metro, nei prossimi giorni sarà attivata un’agevolazione speciale per tutti i cittadini che sceglieranno di abbonarsi al servizio di trasporto pubblico dell’AMTAB, con il costo dell’abbonamento annuale che passerà da 250 euro a 20 euro. Siamo la prima città italiana ad adottare questa politica in favore della domanda di mobilità sostenibile, garantendo a tutti i cittadini l’accesso al trasporto pubblico locale”.

Decaro aggiunge che si tratta di “una misura amica dell’ambiente e del portafoglio che rientra in un sistema più ampio che prevede numerosi investimenti sul trasporto pubblico: dall’acquisto dei nuovi autobus a una migliore offerta dei servizi di mobilità”.

L’iniziativa è stata resa possibile da un investimento di circa 5 milioni da parte del Comune. Come spiega l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile, Giuseppe Galasso, “non si tratta di una misura sociale e la tariffa non riguarderà soltanto alcune categorie o determinate fasce di reddito, ma potranno usufruire dell’opportunità tutti i cittadini. Vogliamo stimolare l’utilizzo del trasporto pubblico locale, invitando a lasciare l’auto”.

Analogo il commento del presidente di Amtab, Sabino Persichella: “Se vogliamo una città più vivibile, in primis bisogna eliminare il traffico e la circolazione di auto. Questi 20 euro servono ad abituarsi a prendere il mezzo pubblico, affinché il cittadino capisca quanto sia più comodo e semplice salire su un autobus per andare a destinazione piuttosto che fare ore e ore di coda in macchina per poi cercare il parcheggio. Cambiamo il rapporto con la mobilità urbana: assieme alle piste ciclabili, ai monopattini e al car sharing entriamo in un modello europeo”.

