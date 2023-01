Del Piero in posa con un pinguino ha fatto infuriare i fan: ecco perché

Sono ore tese per l’ex campione della Juventus. Amatissimo da tutti, anche dai tifosi delle squadre avversarie, Alessandro Del Piero l’ha fatta grossa

Calciatore dall’indiscutibile qualità tecnica e dall’eleganza sopraffina, Alessandro Del Piero ha segnato la storia della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio, con cui ha vinto i Mondiali nel 2006. Da sempre amato e sostenuto, nelle ultime ore però è finito al centro di una polemica aspra e attuale.

Nato a Conegliano nel 1974, Alex Del Piero è un attaccante dalle notevoli abilità tecniche ed è considerato un dei maggiori specialisti, nella sua generazione, dei calci di punizione. Dopo gli esordi a Padova, nell’estate del 1993 firma il suo primo contratto da professionista con la Juventus per cinque miliardi di lire e, da quel momento, inizia a costruire una delle carriere calcistiche più brillanti di sempre.

Oggi lontano dal mondo del calcio giocato, Del Piero è uno degli sportivi più apprezzati da chiunque, di qualsiasi fede calcistica. Nelle ultime ore, però, l’apprezzamento di cui gode sta vacillando: è sotto attacco degli animalisti.

Alex Del Piero, che scivolone! I fatti

Dopo il 13 maggio 2012, giorno in cui disputa la sua ultima partita in campionato con la Juventus, Alex Del Piero va oltreoceano per giocare con la Sidney FC, in Australia. Nel 2014, poi, firma con la Delhi Dynamos, in India, squadra con la quale chiude definitivamente la sua carriera agonistica, alla fine dello stesso anno. Oggi si dedica soprattutto ad attività imprenditoriali e di marketing: Del Piero, infatti, è tra i personaggi sportivi più ricercati dalle aziende che vogliono sponsorizzare il loro marchio.

Con la famiglia, oggi Del Piero vive a Los Angeles, dove è titolare di un ristorante di nome N10 e di Juventus Academy, nonché proprietario di un club dilettantistico, il LA 10. Il suo stile di vita gli permette di vivere in modo agiato e, per non farsi mancare niente, anche in queste vacanze natalizie si è concesso con la famiglia una vacanza a Dubai. Qui, però, è accaduto lo scivolone: ha postato su Instagram delle fotografie con alcuni pinguini ed è scoppiato un putiferio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Amoruso (@sonia_amoruso)

Gli animalisti, infatti, si sono scagliati contro di lui: “I pinguini e il gelo in Qatar, alla faccia della sostenibilità energetica. Non sono una cosa a cui si dovrebbe dare visibilità“, si legge sotto alla fotografia, piena di commenti di questo genere. Un altro utente scrive: “Forse è una delle pochissime volte in vita mia in cui non mi sono venute in mente parole di ammirazione per Alessandro Del Piero”. Al momento, l’ex capitano della Juventus non ha commentato il turbine di critiche che sta ricevendo: chissà se ne prenderà mai posizione o se le lascerà cadere nel dimenticatoio.

