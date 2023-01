Previsioni per il 2023: non potevano mancare i Simpson | Tra guerra e nuovi virus

Dalle guerre globali a un nuovo terrificante virus, le previsioni dei Simpson per il 2023 sono tutt’altro che rosee. Ecco le più ‘folli’

In onda da oltre 30 anni, i Simpson non sono amati solo per le storie che raccontano e l’irriverente comicità delle numerose battute che contraddistinguono ogni episodio. Ma si sono guadagnati anche la reputazione di “veggenti” dopo aver predetto il futuro in svariate occasioni.

Tanto che ormai di anno in anno sono in molti gli utenti che vanno a visionare gli episodi per carpire possibili previsioni per l’anno che verrà e, anche per il 2023, c’è chi ha pensato bene di mettere insieme clip con alcune delle previsioni più ‘folli’ fatte dal cartone animato creato da Matt Groening e di postarle su TikTok.

I Simpson prevedono il futuro? Nuove ‘predizioni’ per il 2023

Da una presunta guerra ad un nuovo virus, sono solo alcune delle preoccupazioni future per l’anno appena iniziato sulle quali i Simpson ci avrebbero apparentemente messo in guardia. Nel video condiviso dall’utente TikTok @tantersc noto anche come Claire, tali previsioni vengono per l’appunto annunciate mostrando uno screenshot di Homer Simpson che camminava con un campanello ed un cartello recante la scritta “la fine è vicina”.

Altre previsioni includevano inflazione alle stelle nel mondo intero ed una presidente donna. Un altro video condiviso sul canale Youtube Top 5 Scary Videos è similmente impostato e tra le previsioni per il 2023 include viaggi di uomini su Marte. Facendo riferimento al sedicesimo episodio della stagione 27, chiamato The Marge-ian Chronicles nel quale Marge e Lisa si offrono volontarie per essere alcuni dei primi esseri umani a raggiungere il Pianeta Rosso.

E sul finale dell’episodio madre e figlia finiscono per riuscirci, vivendo su Marte entro l’anno 2050.

“L’ascesa degli zombi e l’uomo su Marte”, le nuove previsioni

In effetti c’è chi come SpaceX guidata da Elon Musk, ha proprio l’obiettivo di inviare persone su Marte ed una società privata chiamata Exploration Inc spera di riuscirci entro il 2026. Tornando alle previsioni dei Simpson, un’altra abbastanza agghiacciante riguarda “l’ascesa degli zombi”. Del resto attacchi di zombi si sono verificati in più episodi dei Simpson nel corso degli anni e non è la prima volta che questo elemento viene usato per estrapolarne una poco veritiera previsione.

Taylor Smith, del canale Youtube in questione ha detto: “è uno scorcio di un futuro oscuro?” facendo riferimento ad un episodio intitolato Days of Future Future nel quale gli zombi fanno parte della società mentre Lisa lavora in una mensa per i poveri occupandosi dei non morti. Dunque invece di rappresentare la fine della società, vengono paragonati ad umani di classe inferiore rispetto ai vivi.

“Spero che i Simpson non finiscano mai per continuare a predire il futuro”

“Io spero – ha aggiunto Smith – che i Simpson non finiscano mai in modo che possano essere sempre presenti per predire il futuro”. Ovviamente molti utenti gli hanno ricordato che, dato l’alto numero di episodi e storie, potrebbe trattarsi solo di semplici coincidenze.

