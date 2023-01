pechino-infastidita-dai-test-covid-sui-viaggiatori-provenienti-dalla-cina

Parole piccate arrivano da Pechino in seguito all’obbligo di test Covid imposto da diversi Paesi, Italia compresa, a tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina. “Questo non ha basi scientifiche e alcune pratiche sono inaccettabili”, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning, intimando che la Cina potrebbe “prendere contromisure, sulla base del principio di reciprocità”.

Nonostante le proteste di Pechino, per voce del primo ministro Elisabeth Borne, la Francia ha subito fatto sapere che i test anti-Covid per i viaggiatori in arrivo dalla Cina proseguiranno regolarmente.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, intanto, l’Unione Europea ha offerto gratuitamente alla Cina vaccini contro il Covid-19 per aiutare il contenimento dell’epidemia nel Paese, ma sembra che Pechino non abbia ancora risposto all’offerta. Un incontro del Comitato per la sicurezza sanitaria dell’Ue, il gruppo tecnico-consultivo sulla sicurezza sanitaria nell’Ue, è intanto indetto per questo pomeriggio.

Sul possibile e temuto impatto in Europa della nuova ondata pandemica cinese, l’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) getta acqua sul fuoco, dichiarando con una nota che

la nuova ondata “non influirà sulla situazione epidemiologica del Covid-19 nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo”. Secondo l’organismo europeo, “le varianti che circolano in Cina sono già in circolazione nell’UE e, in quanto tali, non rappresentano un pericolo per la risposta immunitaria dei cittadini UE/SEE. Inoltre, i cittadini dell’UE/SEE hanno livelli di immunità e vaccinazione relativamente elevati”. L’Ecdc ritiene inoltre rassicurante che al momento non sia stata rilevata alcuna nuova variante e continua monitorare attentamente la situazione precisando che “se necessario, saranno riviste le valutazioni del rischio e si procederà ad adeguare le azioni”.

