harry-e-meghan,-tutti-contro:-un-sondaggio-parla-chiaro

Principe Harry e Meghan Markle, sono tutti contro: un sondaggio parla chiaro. Ecco che cosa rivelano i dati sul loro conto.

Inutile negarlo, la Royal Family è sempre sulla bocca di tutti, sia in Inghilterra che nel resto del mondo.

Soprattutto dopo la bufera causata dalla nuova serie Harry e Meghan uscita da qualche tempo su Netflix e che sta travolgendo tutti i membri della Famiglia Reale. All’interno della docuserie, infatti, i duchi di Sussex avrebbero toccato alcuni temi particolarmente scottanti e delicati che non avrebbero di certo reso felici gli abitanti di Buckingham Palace. Tra questi, infatti, vi sarebbero le accuse di razzismo e gli scandali legati alla vita e alla morte di Lady Diana. Insomma, una bella tempesta mediatica che starebbe mettendo a dura prova la pazienza di Re Carlo ed anche quella del Principe William. Ciò che però ha stupito tutti è stato quanto è emerso all’interno di un recente sondaggio condotto da YouGov a proposito proprio di Harry e Meghan. Guardate un po’ qua che cosa si evince.

Harry e Meghan: il sondaggio parla chiaro

Al di là degli attriti che stanno attraversando ormai da diverso tempo tutta la Royal Family, che cosa pensano i sudditi britannici a proposito dei duchi di Sussex? Se in un primo momento Harry e Meghan Markle erano stati visti dal mondo intero come dei veri e propri ‘paladini della legge’, adesso le cose sarebbero di fatto cambiate. Stando a quanto emerso in un recente sondaggio, gli inglesi dopo aver visto la docuserie su Netflix mal sopporterebbero gli stessi Harry e Meghan.

In particolare, secondo i dati raccolti da YouGov il 44% dei sudditi inglesi pensa che il Principe Harry dovrebbe essere privato del suo titolo. Al contrario, invece, una buona parte di sudditi sosterrebbe William e Kate e la loro decisione di non esprimere commenti espliciti a proposito della docuserie. Allo stesso modo, sembrerebbe essere molto apprezzato l’atteggiamento che Buckingham Palace starebbe adottando nei confronti di Harry e Meghan. Una reazione calma e posata, ben lontana dagli ulteriori scandali che la docuserie avrebbe voluto di fatto sollevare.

Articolo di Veronica Elia

