Madonna non smette mai di far discutere: stavolta è tutta colpa dell’outfit, ecco come si è mostrata la popstar sui social, incredibile!

Se c’è una donna che non ha mai smesso di far parlare di sé da più di 30 anni, è sicuramente Madonna. Popstar dal successo indiscusso e dallo stile unico, nonché cantautrice conosciuta in tutto il mondo, oggi Madonna è al centro del gossip soprattutto per quello che pubblica sui social.

Tutti l’hanno sempre considerata una vera e propria icona di stile, eppure negli ultimi tempi sono proprio il suo stile, i suoi otufit e le foto che pubblica sui social ad averla fatta diventare spesso oggetto di critiche e commenti negativi, anche se ovviamente sono ancora tantissimi i suoi fan. Con oltre 18 milioni di followers su Instagram, infatti, Madonna rimane comunque amatissima e super seguita, ma sono tante anche le persone che la criticano per gli ‘eccessi’ che mostra nelle foto e nei video che pubblica. Una delle ultime che ha fatto, in ordine di tempo, è stata mostrarsi in un video con un outfit che ha fatto parecchio discutere. Scopriamo insieme le immagini ‘incriminate’!

Madonna fa discutere ancora: stavolta è colpa dell’outfit, ecco cosa ha pubblicato sui social la popstar

Se da un lato Madonna è ancora considerata una delle regine assolute del pop, ma negli ultimi tempi si parla molto di lei anche per i contenuti che pubblica sui social. Due mesi fa, ad esempio, ha condiviso su Tik Tok un video in cui lanciava delle mutandine fucsia in un cesto della biancheria: “Se non riesco a fare canestro, sono gay”, recitava la didascalia, e in effetti nel video si vede la popstar che lancia le mutandine a terra, lasciando così la scritta “Sono gay”. Se si sia trattato di un vero coming out o di una semplice provocazione, non è ancora chiaro, ma di certo il video ha fatto parecchio discutere, diventando virale, così come ha fatto parlare anche un videoclip che Madonna ha registrato insieme alla rapper dominicana Tokischa, nel quale simula con lei una sorta di rapporto carnale. Insomma, la provocazione continua ad essere un ‘must’ per Madonna, che a 64 anni è ancora al centro dei commenti e delle polemiche. In uno degli ultimi post che ha pubblicato su Instagram, ad esempio, si è mostrata con un outfit che ha fatto ancora una volta discutere.

Con il sottofondo del brano ‘Only You’ di Elvis Presley, una canzone tipicamente romantica e d’amore, la Ciccone si è mostrata invece in primissimo piano stesa su un letto con un passamontagna di pizzo, un frustino tra i denti, guanti neri e un intimo di pizzo nero che si intravede appena. Si tratta, insomma, dell’ennesima provocazione da parte della popstar, che anche stavolta non è affatto passata inosservata.

Articolo di Francesca Simonelli

