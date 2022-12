“l’hanno-fatta-suicidare”:-la-terribile-storia-della-cantante-italiana

Conoscete la terribile storia della famosissima cantante italiana? “L’hanno fatta suicidare”, ecco tutti i retroscena sulla triste vicenda.

Sono tante le vicende tragiche che hanno caratterizzato la storia della musica e della televisione italiana, tanti gli artisti che hanno perso la vita in circostanze terribili e a volte poco chiare, o che hanno deciso di togliersi prematuramente la vita.

Alcune vicende sono note a tutti, altre sono meno conosciute, ma vale la pena raccontare le storie più forti e allo stesso tempo terribili che sono avvenute negli ultimi 30 anni. Una è sicuramente quella che stiamo per proporvi, la storia di un’artista italiana assolutamente indimenticata che è finita però nel peggiore dei modi, con una morte prematura e dolorosa. Avete già capito di chi si tratta?

La terribile storia della famosa cantante italiana: “L’hanno fatta suicidare”, ecco di chi si tratta e cos’è successo

Sono tante le storie che hanno lasciato il segno nella memoria della gente, e una di queste è sicuramente la storia di Mia Martini, una delle voci più particolari e indimenticabili della musica italiana. La sua è stata una carriera costellata di grandi successi, con alcuni brani che hanno scritto la storia della musica nostrana, da ‘Gli uomini non cambiano’ a ‘Minuetto’, passando per altre canzoni come ‘Almeno tu nell’Universo’, ‘Piccolo Uomo’ e tantissime altre. La sua morte, avvenuta il 12 maggio del 1995, a soli 47 anni, è stata sempre avvolta da una nube di mistero, anche se l’autopsia ha stabilito all’epoca che si è trattato di un arresto cardiaco, probabilmente causato da un’overdose di stupefacenti, notizia che la sua famiglia non hai mai accettato.

Per molti, però, parlare di suicidio non era un’ipotesi impossibile, visto che gli ultimi anni di vita di Mia Martini non erano stati semplici a causa delle assurde dicerie che giravano sul suo conto, secondo le quali l’artista portava sfortuna. Si trattava, ovviamente, di voci senza alcun fondamento, probabilmente messe in circolazione da un produttore al quale Mia non aveva voluto firmare un contratto di esclusiva, come lei stessa raccontò in un’intervista rilasciata nel 1989 a ‘Epoca’. Voci che cominciarono intorno al 1970 e che per anni resero la vita impossibile alla Martini, compromettendone pesantemente anche la carriera. “C’era gente che aveva paura di me, che rifiutava di parteecipare a manifestazioni o eventi dove avrei dovuto esserci io”, ha ancora raccontato all’epoca Mia, sottolineando quanto quegli anni l’avessero fatta soffrire ma le avessero permesso di crescere e lavorare su se stessa. Dopo un ritiro dalle scene, Mia era tornata a cantare a fine anni ’80 e sembrava avesse superato quel periodo. Nel 1995, poi, arrivò la morte improvvisa con una dinamica ancora non del tutto chiara.

Articolo di Francesca Simonelli

The post “L’hanno fatta suicidare”: la terribile storia della cantante italiana appeared first on Ck12 Giornale.