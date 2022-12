la-straordinaria-storia-della-donna-morta-che-ha-inviato-un-sms

Vicenda incredibile quella che ha riguardato una donna defunta. Dopo anni, ai suoi cari è arrivato un suo SMS inequivocabile: senza parole

Quando qualcuno ci lascia, è sempre difficile rendersi davvero conto che non lo vedremo mai più. Se, sul momento, è facile comprendere ciò che è successo anche perché si vivono eventi complessi, come quello del funerale, con il passare del tempo capita di immaginare che quella persona sia ancora viva, per poi dover fare i conti con la realtà.

Nel South Shields, una famiglia ha dovuto fare i conti con la scomparsa della propria nonna, un pilastro della famiglia. Come in molte, infatti, anche Lesley Emerson nella sua era la colonna portante, dispensatrice di abbracci, di consigli e di sostegno. Quando è deceduta, i suoi parenti hanno deciso di mettere nella tomba con lei il suo cellulare, con il quale inviava a tutti SMS di sostegno e di vicinanza. Dopo tre anni, però, l’evento incredibile: ha scritto un messaggio. Ecco cos’è successo davvero.

Donna morta manda un SMS: la vicenda incredibile

Protagonista di questa storia è Lesley Emerson, una signora che è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari. Quando era in vita, era solita mandare SMS ad amici e parenti per fare sentire loro il suo affetto e, per questo motivo, la sua famiglia ha deciso di seppellire con lei anche il suo cellulare. Quando è mancata, quindi, i famigliari hanno continuato a scriverle SMS come facevano prima, pur non aspettandosi risposta.

A un certo punto, tre anni dopo la morte, la nipote Sheri Emerson ha vissuto ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato. A uno dei suoi periodici messaggi alla nonna, infatti, ha ricevuto risposta: “Sto vegliando su di voi. Ce la farete a superare questo momento. Andrà tutto bene”. La ragazza, sconvolta, ha quindi subito parlato di questo fatto con i parenti, che han voluto capire meglio la situazione.

La realtà, purtroppo, è meno poetica della fantasia. Dopo qualche tempo dalla scomparsa della donna, infatti, la compagnia telefonica ha riassegnato il suo numero di telefono a un’altra persona. Questa, stanca delle decine di SMS ricevuti dalla famiglia dell’ex proprietaria del suo attuale numero di telefono, ha voluto rispondere a uno di questi, per porre fine alla vicenda. Una volta scoperta la verità, quindi, la famiglia della signora ha dovuto dire definitivamente addio alla nonna e all’abitudine di mandarle SMS, come se fosse in vita: oggi, vive solo nei loro ricordi.

The post La straordinaria storia della donna morta che ha inviato un sms appeared first on Ck12 Giornale.