“inutile-e-sopravvalutata”:-chiara-ferragni-spara-a-zero,-l’ammissione-sconcertante-spiazza-i-fan

L’influencer Chiara Ferragni svela il suo punto di vista sugl imminenti festeggiamenti per il Capodanno.

Il 2022 sta per terminare il suo corso, e milioni di italiani si stanno preparando a salutarlo nel migliore dei modi.

Caminetti accesi, festoni, playlist in canna e tavole imbandite: mancano davvero poche ore al countdown decisivo. Anche i Vip hanno organizzato il loro cenone in locali esclusivi o feste d’assalto, ma a snobbare il fatidico evento ci pensa l’influencer Chiara Ferragni.

L’imprenditrice digitale, in effetti, ha rivelato il suo pensiero sul Capodanno, e su tutti i riti ad esso connessi.

Chiara Ferragni lo ammette apertamente: San Silvestro è sopravvalutato

La regina dei media a fatto molto discutere ultimamente, a causa anche delle sue foto in lingerie circolate nel web.

Giusto per rinfocolare le polemiche, Chiara Ferragni ha inoltre posato seminuda accanto al marito Fedez nel bel mezzo di un paesaggio innevato. Impermeabile alle critiche, l’influencer cavalca l’onda del successo, lanciando sempre nuovi trend nel mondo della moda e dei social.

Nelle ultime ore la navigata imprenditrice ha rivolto una questione assai curiosa ai fan: “Siamo tutti d’accordo nel dire che Capodanno è la festa più inutile e sopravvalutata di sempre?“. Il quesito ha comprensibilmente spiazzato i follower, prevedibilmente impegnati nei preparativi frenetici per il canonico cenone. Chiara Ferragni, invece, sta trascorrendo le ferie natalizie in montagna, sull’Alpe di Siusi, in compagnia del marito Fedez e della sua famiglia. Immersa nei confort di una piscina riscaldata vista monti, cene gourmet e coccole con la prole, l’influencer sembra vivere con leggerezza il bilancio di fine anno.

